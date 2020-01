Star Wars - Die Fans sind gespalten und das ist gut so

Redakteur bei Moviepilot. Schaut zu viel ins Internet, mag den Weltraum und fühlt sich auf Tatooine genauso zu Hause wie in Hogwarts und Mittelerde.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft seit Dezember in den Kinos und sorgt seitdem für umfangreiche Diskussionen bei den Fans - und das ist eigentlich etwas Gutes.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers wird seit seinem Kinostart ausführlichst von den Fans diskutiert. Hat J.J. Abrams einen würdigen Abschluss der Skywalker-Saga geschaffen? Hat die Rückkehr des Imperators den Film bereichert? Und was bedeutetet Reys Hintergrundgeschichte nun für die Zukunft des Franchise?

Im Video: Der Diskurs über Star Wars kann uns alle nur bereichern

Fragen über Fragen - und einmal mehr zeigt sich, dass unter Star Wars-Fans selten Einigkeit besteht. Jede Einstellung des neuen Films wird unter die Lupe genommen und analysiert. Herauskommen die unterschiedlichsten Meinungen - ein Diskurs, der wichtig wie bereichernd ist und Star Wars seit über vier Jahrzehnten am Leben hält.

Unser Video-Redakteur Yves hat sich ebenfalls mit der Beziehung zwischen Star Wars und seinen Fans beschäftigt und geht in seinem Video vor allem auf die Entwicklungen in der Disney-Ära ein.

Schnell zeigt sich: Die Star Wars-Fans gibt es nicht. Stattdessen ist der Fandom genauso vielfältig wie die weit, weit entfernte Galaxis mit ihren unzähligen Planeten, Geschichten und Figuren. Damit diese Galaxis nicht auseinanderbricht, ist der Austausch unter den verschiedenen Parteien notwendig, genauso wie bei den Fans.

Wenn niemand miteinander redet, kommen wir auch nicht weiter. Problematisch wird es nur, wenn die Diskussionen in Beleidigungen, Angriffe und Mobbing übergehen, wie es etwa Rose-Darstellerin Kelly Marie Tran im Zuge von Star Wars 8: Die letzten Jedi erfahren musste. Hier kommen leider ebenfalls erschreckende Schattenseiten zutage.



Ausgerechnet von Rose stammt das entscheidende Zitat: "Nicht bekämpfen, was wir hassen ... sondern retten, was wir lieben." Daher haben wir uns auch auf Moviepilot bemüht, in den vergangenen Tagen eine möglichst große Plattform für verschiedene Meinungen und Diskussionen zu schaffen.

Genauso wenig wie es die Star Wars-Fans gibt, existiert die eine allgemeingültige Sichtweise auf Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers - und das ist gut so. Auseinandersetzungen sind komplex und anstregend, machen Star Wars als Franchise aber ebenso interessant. Entscheidend ist der gegenseitig Respekt, egal auf welcher Seite der Diskussion man sich befindet.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft seit dem 18. Dezember 2019 in den Kinos.

Wie nehmt ihr aktuell den Star Wars-Fandom wahr?