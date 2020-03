Star Wars-Star im MCU: Neuer Darsteller für Loki-Serie auf Disney+ bekannt

Im nächsten Jahr soll in Loki einer der beliebtesten Bösewichte des MCUs zum Aushängeschild für Disney+ werden. Nun wurde ein Star Wars 9-Star für die Serie gewonnen.

Mit Marvel-Serien auf Kino-Niveau will Disney+ auch noch lange nach dem Start die Nutzer des neuen Streaming-Dienstes an sich binden. Den Anfang machen in diesem Jahr The Falcon and The Winter Soldier sowie WandaVision. Die vielleicht interessanteste neue Serie kommt aber erst 2021.

In Loki schlüpft Tom Hiddleston erneut in die Rolle des schelmischen Marvel-Bösewichts. Die Vorbereitungen zur Serie sind dabei in vollem Gange. Laut Variety konnte nun ein weiterer Star für die Serie gewonnen werden: So wird Richard E. Grant eine noch unbekannte Rolle übernehmen.

Richard E. Grant stößt zum beeindruckenden Loki-Cast hinzu

Marvel-Filme sind für den britischen Darsteller nichts Neues: Grant spielte bereits in Logan - The Wolverine den Gegenspieler des Filmes. Dazu war er im vergangenen Jahr in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zu sehen. Trotz einer eher überschaubaren Rolle versprühte er dort als General Pryde viel Gefahr.

© Walt Disney Richard E. Grant in Star Wars 9

Es scheint also einiges dafür zu sprechen, dass Richard E. Grant in der Loki-Serie ebenfalls einen Antagonisten verkörpern wird. Laut einer internen Quelle soll er dabei allerdings nur in einer Folge auftauchen. Bis auf einen kurzen Trailer wissen wir bisher noch wenig über die Serie.

Nachdem Loki in Avengers 4: Endgame mit dem Tesseract verschwand, dürfte uns eine Reise durch verschiedene Zeitebenen erwarten, zum Beispiel ins Jahr 1975 - mit einem beeindruckenden Cast. Neben Hiddlestone und Grant sind Gugu Mbatha-Raw, ein Walking Dead-Star sowie der überraschende Neuzugang Owen Wilson mit von der Partie.

Mit Sicherheit dürfte uns eine der abgedrehtesten MCU-Einträge bisher erwarten. Durch die Zeitreisen könnte Loki viele verrückte Abenteuer erleben - und vielleicht sogar das restliche MCU entscheidend beeinflussen. Antworten bekommen wir frühestens Anfang 2021.

Welche Rolle soll Richard E. Grant in der Loki-Serie übernehmen?