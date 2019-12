Star Wars: The Mandalorian-Macher verrät Start von Staffel 2

Mit The Mandalorian lieferte Lucasfilm den ersten großen Star Wars-Titel für Disney+ ab. Vor wenigen Tagen verriet Serienschöpfer Jon Favreau, ab wann wir mit Staffel 2 rechnen dürfen.

Während wir im Kino derzeit den Abschluss der Skywalker-Saga erleben dürfen, welcher nach 42 Jahren unter anderem einen großen Chewbacca-Moment liefert, konnten in einigen Ländern der Welt Star Wars-Fans bereits die 1. Staffel von The Mandalorian schauen. Jon Favreau, Schöpfer der Serie, verkündete nun, wann wir uns gemeinsam mit Mando und seinem knuffigen kleinen Freund in neue Abenteuer stürzen dürfen.

The Mandalorian Staffel 2 startet 2020

Nach einer überraschenden Verbindung zwischen Mandos Erlebnissen und den Ereignissen in Star Wars Episode IX gipfelte die 1. Staffel von The Mandalorian vor drei Tagen nach gerade einmal acht Episoden in ihrem Finale, welches den Weg für weitere Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis bereitet.

Wie unter anderem Coming Soon berichtet, verkündete Jon Favreau noch am selben Tag über seinen Twitter-Account, wann Fans mit der Fortsetzung der Geschichte rechnen dürfen. Wie aus seiner Nachricht hervorgeht, startet die 2. Staffel von The Mandalorian im Herbst 2020.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27. Dezember 2019

Weitere Details, wie es mit der Reise des eher wortkargen Mandalorianers weitergehen wird, sind gegenwärtig noch nicht bekannt.

The Mandalorian-Finale offenbart Disney+-Problem für Star Wars-Fans

Während wir uns hierzulande noch etwas gedulden müssen, bis wir The Mandalorian bei Disney+ sehen können, stehen speziell Star Wars-Fans in anderen Teilen der Welt derweil vor einem kleinen Problem: Bis neuer Content auf der VOD-Plattform veröffentlicht wird, dauert es mindestens noch mehrere Monate.

So mancher Star Wars-Freund könnte sich deshalb fragen, ob sich derzeit überhaupt noch ein Disney+-Abo lohnt. Natürlich wurde für Februar 2020 bereits die finale Staffel von Star Wars: The Clone Wars bestätigt, welche die einstmals von George Lucas begonnene Geschichte beenden werde.

Allerdings dürfte es dann immer noch ein halbes Jahr Leerlauf geben, ehe die 2. Staffel von The Mandalorian startet. Andere bereits bestätigte Star Wars-Serien, namentlich jene um Obi-Wan Kenobi und Cassian Andor, haben außerdem noch keine genauen Termine.

Freut ihr euch bereits auf die 2. Staffel von The Mandalorian?