Tarantino-Fortsetzung von David Fincher: So anders sieht Brad Pitt im Once Upon a Time in Hollywood-Ableger aus

Für Netflix dreht David Fincher eine neue Story aus Tarantinos letztem Kinofilm, die Brad Pitt als Stuntman Cliff Booth zurückbringt. Jetzt sind erste Bilder des Stars vom Set im Netz gelandet.

Der lang angekündigte, angeblich finale Kinofilm von Quentin Tarantino als Regisseur lässt weiter auf sich warten. Dafür wird sein bisher letztes Meisterwerk Once Upon a Time ... in Hollywood auf ungewöhnliche Weise fortgesetzt. Fight Club-Regisseur David Fincher dreht eine Art Spin-off für Netflix, das auf einer verworfenen Story-Idee von Tarantino basiert und Brad Pitt als Stuntman Cliff Booth zurückbringt. Jetzt sind erste Setbilder aufgetaucht, die den Star mit veränderter Frisur enthüllen.

Brad Pitt bekommt neue Frisur für Netflix-Ableger von Tarantino-Meisterwerk

Auf X kursieren die ersten Set-Fotos, die den Hauptdarsteller aus Tarantinos Film von 2019 in dem kommenden Ableger namens The Continuing Adventures Of Cliff Booth zeigen. Aber seht selbst:

In welchem Jahr der neue Film von Fincher genau spielt, ist nicht bekannt. Angeblich ist der Cliff Booth-Film rund um 1977 angesiedelt. Tarantinos Werk konzentrierte sich auf die Ereignisse im Jahr 1969, als Amerika von den Manson-Morden erschüttert wurde und die Hippie-Ära ein jähes Ende fand.

Brad Pitt selbst erklärte kürzlich, dass es sich bei dem Netflix-Film explizit nicht um ein Sequel, sondern eher eine lose Episode aus dem Tarantino-Kosmos handeln soll. Genaue Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Grob soll es darum gehen, wie sich Cliff Booth in den Jahren nach dem ersten Teil weiter in Hollywood durchschlägt. Diesmal ist er in den 70ern als "Fixer" unterwegs, der unbeliebte Arbeiten für die großen Filmstudios erledigen muss.

Wann startet der Tarantino-Ableger mit Brad Pitt bei Netflix?

Die Dreharbeiten zu The Continuing Adventures Of Cliff Booth haben diesen Monat begonnen. Der Release ist daher noch weit entfernt. Wir rechnen mit einem Netflix-Start irgendwann 2027. Neben Pitt wurden bislang unter anderem Carla Gugino (Spuk in Hill House), Yahya Abdul-Mateen II (Candyman), Elizabeth Debicki (The Crown) und Scott Caan (Ocean's Eleven) für den Fincher-Film besetzt.

