Überraschung bei Amazon: The Blacklist Staffel 8 gibt es schon jetzt zu kaufen & streamen

Bei Amazon gibt es The Blacklist Staffel 8 schon jetzt im Staffelpass für knapp 35 Euro auf Englisch zu kaufen und die erste neue Folge bereits zu streamen. Wir haben alle Infos.

The Blacklist Staffel 8 kommt erst in über einem halben Jahr zu Netflix. Amazon hingegen überrascht in Deutschland die Fans und bietet schon jetzt einen Staffelpass für die neuen Folgen an.

The Blacklist Staffelpass für Staffel 8 bei Amazon kaufen * und jede Woche die neuste Folge im Originalton streamen

Alle Fans, die The Blacklist gerne auf Englisch gucken und etwas Geld übrig haben, können die gesamte Staffel kaufen und die 1. Folge jetzt streamen.

Das alles bekommt ihr für den Staffel 8-Pass von The Blacklist bei Amazon

Amazon verlangt mit 34,99 Euro die übliche Summe beim Staffelpass in HD für die 8. Staffel der NBC-Serie. Das beinhaltet die gesamte The Blacklist-Staffel von Folge 1 bis Folge 22, also insgesamt fast 16 Stunden.

Der Staffelpass umfasst:

Alle 22 Folgen von The Blacklist Staffel 8 für 34,99 Euro in HD , die ihr im Voraus bezahlt.

von The Blacklist Staffel 8 für , die ihr im Voraus bezahlt. Die neuste Folge steht zeitnah nach US-Premiere (voraussichtlich hierzulande immer samstags) zur Verfügung.

(voraussichtlich hierzulande immer samstags) zur Verfügung. 22 Folgen sind 946 Serienminuten bzw. 15,7 Stunden The Blacklist.

bzw. 15,7 Stunden The Blacklist. Wichtig: Die Folgen gibt es nur im englischen Original ohne Untertitel.

© NBC The Blacklist: Reddington

Falls ihr euch noch nicht entscheiden könnt, ob die 8. Staffel das Geld wert ist, könnt ihr die Folgen auch einzeln kaufen. Pro Folge zahlt ihr in HD 2,91 Euro. Mit dem Kauf einzelner Folgen wird der Staffelpass um den jeweiligen Preis günstiger. Allerdings spart ihr mit dem Staffelpass 29,03 Euro.



Im Trailer zu The Blacklist Staffel 8 seht ihr, was euch erwartet

The Blacklist - S08 Teaser (English) HD

Bei Netflix gibt es The Blacklist Staffel 8 wohl im Sommer 2021 auf Deutsch

Bisher gibt es noch kein offizielles Startdatum für die synchronisierte 8. Staffel bei Netflix. Wenn der bisherige Rhythmus beibehalten wird, erscheint sie jedoch wenige Wochen nach dem Finale im Sommer 2021 bei Netflix auf Deutsch.

In den USA startete Staffel 8 am 13. November. Im Staffelauftakt erfahren wir endlich, was bereits im Staffel 7-Finale erzählt werden sollte. Wie wird sich die prekäre Situation zwischen Reddington, Liz und Katarina Rostova auflösen?

