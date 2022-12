The Boys besetzt in Staffel 4 Figur, auf die Fans seit Jahren warten – und holt 2 weitere neue Stars

Die Amazon-Serie The Boys hat für ihre 4. Staffel 3 neue Stars geholt. Eine der Darsteller:innen wird Hughies Mutter verkörpern. Außerdem: The Boys führt einen witzigen Trend fort.

The Boys hat neue Darstellerinnen und Darsteller verpflichtet, die in Staffel 4 brutal zermatscht werden können – oder Teil eines der vielen spannenden Handlungsstränge werden. Die Vorbereitungen für die neuen Folgen der Superhelden-Serie von Amazon laufen auf Hochtouren. Wie Variety berichtet, werden diese 3 Stars zur Besetzung stoßen.

The Boys Staffel 4 holt Darstellerin für Hughies Mutter

Hughie (Jack Quaid) ist eine der wichtigsten Figuren in The Boys, er erdet den Vought-Konflikt. Wir lernen ihn in Staffel 1 als harmlosen Normalo kennen, der bei seinem geschiedenen Vater (Simon Pegg) lebt. Seine Mutter tauchte 3 Staffeln lang nicht auf. Das ändert sich in der neuen Season.

Rosemarie DeWitt (Supernatural) spielt Hughies Mutter

Rob Benedict (Supernatural) wurde für eine noch unbekannte Rolle verpflichtet

Elliot Knight (Titans) ist ebenfalls für eine noch unbekannte Figur an Bord

Auch The Walking Dead-Star Jeffrey Dean Morgan ist in Staffel 4 dabei

Damit füllt sich das blutige Supe-Parkett allmählich. Vor einigen Monaten wurde bereits das Casting von Jeffrey Dean Morgan bekannt, das wie die Faust aufs Auge zu The Boys passt. Zusammen mit Dewitt und Benedict macht er das Dutzend der The Boys-Stars mit Supernatural-Vergangenheit komplett. Supernatural- und The Boys-Showrunner Eric Kripke mag offenbar Leute mit Stallgeruch.

Wann gibt es neue The Boys-Folgen?

Wann The Boys zurückkehrt, ist noch nicht bekannt. Ein Start im Spätsommer 2023 scheint realistisch. Aber keine Panik: Noch vor The Boys Staffel 4 soll das The Boys-Spin-off Gen V bei Amazon laufen.

The Boys Staffel 3: Besser (und böser) als Marvel?

The Boys Staffel 3 ist jetzt vollständig bei Amazon Prime abrufbar und besser als je zuvor. Wir sprechen über die Highlights der 3. Staffel, klären, warum die Superhelden-Satire einen großen Qualitätssprung gemacht hat und geben einen Ausblick auf die bereits bestätigte Staffel 4.

Am Ende diskutieren wir die Frage, warum The Boys den MCU-Serien derzeit so überlegen ist. Die Amazon-Serie hat dem Marvel-Universum ausgerechnet in dessen Spezialdisziplin den Rang abgelaufen: Dem seriellen Erzählen.



