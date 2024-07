The Walking Dead geht weiter: Trailer zur nächsten Serien-Fortsetzung bringt 2 Fanlieblinge wieder zusammen

Nach dem Ende von The Walking Dead verschlug es Daryl Dixon für ein neues Abenteuer nach Frankreich. Jetzt steht bereits die 2. Staffel der Spin-off-Serie bevor und der erste Trailer stimmt auf das Wiedersehen mit Daryl und Carol ein.

Wenn es nach Norman Reedus geht, würde er als Daryl Dixon noch mindestens sechs weitere Jahre durch die Zombie-Apokalypse reisen. Die Chancen dafür stehen gut, denn für seine Spin-off-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon sollen schon Pläne bis Staffel 4 existieren. Doch immer der Reihe nach. Erst einmal steht diesen Herbst der Start der 2. Staffel bevor.

Nach einigen kurzen Teasern wurde auf der San Diego Comic-Con jetzt der erste lange Trailer zu Staffel 2 veröffentlicht. Diese trägt den Zusatztitel The Book of Carol und bringt erstmals seit dem Ende von The Walking Dead auch Fanliebling Carol (Melissa McBride) als Hauptfigur zurück – und schickt sie ebenfalls nach Frankreich.

The Walking Dead: Daryl Dixon öffnet im Staffel 2-Trailer das Book of Carol

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 Trailer The Book of Carol (English) HD

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 schickt auch Carol nach Europa

Am Ende der ersten Staffel musste Daryl die wohl schwerste Entscheidung seines Lebens treffen: Sollte er zurück zu seinen Liebsten nach Amerika segeln und damit Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) und Isabelle (Clémence Poésy) zurücklassen? Er entschied sich dazu, als Vaterersatz des Wunderjungen in Frankreich zu verweilen und den Kampf gegen Madame Genet und ihre Horde von Superzombies fortzuführen.

In Staffel 2 wird das The Walking Dead-Spin-off nun um eine weitere Erzählebene erweitert. Wenn Daryl nicht nach Hause zurückkehrt, muss seine beste Freundin Carol eben zu ihm kommen – auch wenn ein ganzer Ozean sie trennt.

Nachdem Carol zuerst in Maine das Verschwinden von Daryl untersucht, wird sie im Verlauf der neuen Folgen schließlich selbst nach Frankreich reisen, um ihn zu finden. Allerdings geht es nicht per Schiff über den Atlantik in Richtung Europa.



AMC Carol fliegt

Das Transportmittel ihrer Wahl: ein kleines Flugzeug. Bevor sie mit ihrem besten Freund wiedervereint wird, steht für Carol allerdings eine weite Reise an. Ihr Europatrip beginnt in den Pyrenäen.

The Walking Dead-Fans können sich auch in Staffel 2 der Daryl-Serie wieder auf jede Menge atemberaubender Schauplätze freuen. Staffel 1 führte Daryl bereits quer durch das postapokalyptische Frankreich, an die Küste Marseilles, unter den Pariser Eiffelturm und schließlich zur Kloster-Bastion Mont-Saint-Michel in der Normandie.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 in Deutschland?

The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 geht in den USA am 29. September 2024 bei AMC an den Start. Hierzulande müssen Zombie-Fans aber nicht lange warten. In Deutschland starten die neuen Folgen bereits am 30. September 2024 bei Magenta TV. Die neue Staffel umfasst erneut sechs Episoden, die wöchentlich erscheinen.

Danach ist die Reise für Daryl und Carol aber noch nicht vorbei. Auf der San Diego Comic-Con wurde nun der Start einer 3. Staffel für das kommende Jahr bestätigt. Diese führt das Duo nicht nach Hause, sondern nach Spanien. Gedreht wird Staffel 3 unter anderem in Madrid, Aragonien, Valencia, Katalonien und Galicien.