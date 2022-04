The Expendables 4 ist ein Witz dagegen: Megan Fox’ kommende Filme sind alle völlig bizarr

Action-Star Megan Fox hat eine Vorliebe für abgefahrene Rollen, die sie in ihren kommenden Filmen voll auskosten wird. Da sieht selbst das Spektakel The Expendables 4 blass aus.

Alle Action-Welt wartet auf The Expendables 4, darunter auch viele Megan Fox-Fans. Die Transformers-Darstellerin hat aber noch ein paar andere Filme in den Startlöchern. Und dagegen sieht der Sylvester Stallone-Kracher so langweilig aus wie ein Quadratmeter Staub. Wir haben ihre skurrilen Projekte neben dem Sly-Franchise aufgelistet. Freut euch auf die folgenden 5 bizarren Filme.

Film 1: Megan Fox auf abgefahrenem Fantasy-Trip mit Oscar Isaac - Big Gold Brick

Darunter ist etwa Big Gold Brick. Hier soll ein junger Autor die Biografie eines rätselhaften Anwalts (Andy Garcia) verfassen. Der Auftrag gerät zum psychedelischen Trip zwischen Traum und Realität. Insbesondere Oscar Isaac als murmelnde Vollbart-Koryphäe ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Schaut euch den englischen Trailer zu Big Gold Brick an:

Big Gold Brick - Trailer (English) HD

Die Fantasy-Komödie erschien bereits Anfang 2022 in den USA, für Deutschland gibt es leider noch kein Startdatum.

Film 2: Megan Fox und Machine Gun Kelly im Rockstar-Wahn - Taurus und Good Mourning

Megan Fox alleine ist schon grandios, in Kombination mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (Colson Baker) werden beide zu absolutem Leinwand-Gold. Beweis Nr. 1 ist etwa das abgefahrene Rockstar-Drama Taurus, das 2022 auf der Berlinale lief. Wenn alles glatt geht, könnte das Drama noch dieses Jahr in die Kinos kommen.

Film 3: Megan Fox in Stoner-Komödie - Good Morning

Dieselbe Spur von Drogen, Wahn und Kreativität könnte auch Good Mourning bringen. Hier werden Fox vor und Baker hinter der Kamera stehen. Nylon beschreibt die noch unbekannte Story des Films auch als "Stoner-Komödie". Comedy-Tausendsassa Pete Davidson wird ebenfalls zum Cast gehören. Auf die Komödie werden wir wohl bis zum nächsten Jahr warten müssen.



Megan Fox' beste Rolle? Schaut euch den Trailer zu Jennifer's Body an:

Jennifer's Body - Trailer (Deutsch)

Film 4: Goldene Delfin-Energie - Megan Fox in Naya Legend of the Golden Dolphin

Zwar hat sie im nächsten Film nur eine Sprechrolle, aber Fox' abgefahrener Geschmack ist hier mehr als erkennbar. In Naya Legend of the Golden Dolphin dreht sich alles um eine Delphin-Prinzessin, die in die acht (!) Ecken der Welt reisen muss, um Delfin-Energie (!) zu sammeln und die Welt zu retten. Als Delfin kann sie jede beliebige Form annehmen.

© Lionsgate Machine Gun Kelly und Megan Fox in Midnight in the Switchgrass

Was klingt wie eine Mischung aus Kinderfilm und Drogentrip, versammelt eine Menge Stars im Cast: Neben Fox werden Gerard Butler, Kate Winslet, Owen Wilson, Elliot Page und andere dem Film ihre Stimmen leihen. Der Film befindet sich in der Postproduktion und könnte Anfang 2023 veröffentlicht werden.

Film 5: Megan Fox als Horror-Gangster - Johnny & Clyde

Wenn ein Projekt aus dieser Liste ganz laut Megan Fox schreit, dann wohl Johnny & Clyde. In der Neuauflage der Bonnie & Clyde-Geschichte spielt Fox eine Gangster-Chefin, deren Casino von Johnny (Avan Jogia) und Clyde (Ajani Russell) ausgenommen werden soll. Dabei haben sie die Rechnung ohne ihren Sicherheits-Dämon gemacht. Es gibt schon ein erstes Bild.

© Redbox Entertainment Megan Fox in Johnny & Clyde

Auch für Johnny & Clyde steht noch kein Startdatum fest. Fox-Fans müssen sich offenbar gedulden. Spätestens 2023 werden die bizarren Abenteuer der Transformers-Darstellerin dann aber Schlag auf Schlag kommen.

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.

