The Mandalorian Staffel 3 ergibt ohne Boba Fett keinen Sinn: Das müsst ihr über die Verbindung und Baby Yoda wissen

Um den Auftakt der 3. Staffel von The Mandalorian zu verstehen, müsst ihr eine andere Star Wars-Serie gesehen haben. Hier erfahrt ihr alles über die wichtige Verbindung zu Das Buch von Boba Fett.

Achtung, es folgen Spoiler!

Gestern startete die 3. Staffel von The Mandalorian bei Disney+. Din Djarin und Baby Yoda sind zurück und erleben neue Abenteuer im Star Wars-Universum. Moment, Baby Yoda? Hat sich der Kopfgeldjäger am Ende der 2. Staffel nicht von seinem Schützling getrennt und den kleinen Grogu in der Obhut von Luke Skywalker übergeben?

Ja, die Erinnerung trügt euch nicht. Als sich The Mandalorian im Dezember 2021 in eine lange Pause verabschiedete, gingen die zwei wichtigsten Figuren der Serie getrennte Wege. Doch wie haben sie wieder zusammengefunden? Die Antwort auf diese Frage versteckt sich in einer anderen Star Wars-Serie: Das Buch von Boba Fett.

Star Wars-Verwirrung: Was hat Das Buch von Boba Fett mit The Mandalorian und Baby Yoda zu tun?

Bei Das Buch von Boba Fett handelt es sich um einen Ableger, der aus der 2. Staffel von The Mandalorian hervorgegangen ist und viele Elemente der Geschichte aufgreift. Im Grunde haben wir es mit keiner eigenständigen Serie zu tun, sondern einer Mischform aus Spin-off, Vorgeschichte und Fortsetzung zu The Mandalorian.

Hier könnt ihr den Trailer zu Das Buch von Boba Fett schauen:

Das Buch von Boba Fett - S01 E07 Trailer (Deutsch) HD

Obwohl sich ein Gros der sieben Episoden von Das Buch von Boba Fett auf das Schicksal der Titelfigur fokussiert, gibt es drei Kapitel, die ihren Blick ebenfalls auf die Hauptfiguren von The Mandalorian richten: Din und Grogu. In Kapitel 5, 6 und 7 erfahren wir, wie die beiden nach der Trennung wieder zusammengefunden haben.

Zum Weiterlesen: So erklärt The Mandalorian das Fehlen von Cara Dune

Die 5. Episode von Das Buch von Boba Fett zeigt uns Din, der niedergeschlagen durch die Galaxis streift. Dass er Grogu vermisst, wird in jeder Szene deutlich. In der 6. Episode begibt er sich auf den Planeten, wo Baby Yoda von Luke Skywalker zum Jedi ausgebildet wird. Din überbringt ihm ein Geschenk: ein Kettenhemd aus Beskar.

In Das Buch von Boba Fett musste sich Baby Yoda zwischen Din Djarin und Luke Skywalker entscheiden

Luke stellt seinen Padawan vor eine knifflige Entscheidung: Entweder wählt Grogu das Lichtschwert des verstorbenen Yoda und setzt seine Ausbildung fort. Oder er entscheidet sich für das Kettenhemd und kehrt zu Din zurück. Nach einem Cliffhanger bringt die 7. Episode die Auflösung: Grogu kehrt zu seinem Mando-Papa zurück.

Hier setzen wir mit der 3. Staffel von The Mandalorian ein. Din und Grogu sind wieder vereint. Jon Favreau, der als kreativer Kopf hinter beiden Projekten steht, betonte bereits, dass seine Star Wars-Serien sehr eng miteinander verbunden sind. Das dürfte auch im Hinblick auf Ahsoka spannend werden, die noch dieses Jahr bei Disney+ startet.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.