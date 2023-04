The Marvels: Alle Infos zu Besetzung, Trailer und Release der Captain Marvel-Fortsetzung, die 3 MCU-Serien verbindet

Nach Guardians of the Galaxy wird The Marvels der dritte MCU-Film in diesem Jahr. Bei uns erfahrt ihr alle Infos wie Besetzung, Handlung, Release und mehr.

Mit Captain Marvel brachte uns das Marvel Cinematic Universe seinen ersten Film mit einer weiblichen Titelheldin. Über vier Jahre später steht die Fortsetzung an. Diese wird nicht einfach ein weiterer Captain Marvel-Film, sondern ein Team-Film. The Marvels führt gleich drei Superheldinnen auf einmal für ein galaktisches Abenteuer zusammen.

Bis zum Kinostart versorgen wir euch mit den wichtigsten Infos zu dem Marvel-Blockbuster, wie Besetzung, Handlung, Starttermin und mehr. Der Artikel wird regelmäßig um neue Informationen ergänzt und aktualisiert.



Release: Wann startet The Marvel in den Kinos?

In Deutschland soll The Marvels am 8. November 2023 im Kino starten. Nach Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist dies der dritte und letzte MCU-Film, der dieses Jahr in die Kinos kommt. The Marvel ist Teil von Phase 5 des MCU.

Wann kommt der erste Trailer zu The Marvel?

Bisher gibt es noch keinen Trailer zu The Marvels. Voraussichtlich wird die erste Vorschau im Rahmen der diesjährigen ComicCon veröffentlicht, die vom 19. bis 23. Juli 2023 in San Diego stattfindet.

Cast: Wer gehört zur Besetzung von The Marvels?

Inszeniert wird The Marvels von Candyman-Regisseurin Nia DaCosta. Der Team-Film zählt drei Superheldinnen zu den Hauptfiguren:

Brie Larson als Carol Danvers / Captain Marvel



Iman Vellani als Kamala Khan / Ms. Marvel



Teyonah Parris als Monica Rambeau / Photon

Disney Die drei Heldinnen von The Marvels

Kamala Khan ist eine junge Mutantin aus Jersey City, die Marvel-Fans bisher nur aus der Serie Ms. Marvel kennen. Monica Rambeau hingegen war bereits im ersten Captain Marvel-Film as Kind zu sehen und trat als erwachsene Frau in der Serie WandaVision in Erscheinung. Zudem wird Samuel L. Jackson ein weiteres Mal als Nick Fury zu sehen sein.

Auch Kamalas Familienmitglieder aus ihrer Solo-Serie sind in The Marvels mit dabei. Dazu gehören ihre Mutter Muneeba (Zenobia Shroff), ihr Vater Yusuf (Mohan Kapoor) sowie ihr Bruder Aamir (Saagar Shaikh). Darüber hinaus finden sich aber auch ein paar neue Namen im Cast:

Zawe Ashton als noch namenlose Bösewichtin des Film



Seo Joon Park in einer noch unbekannten Rolle



Story: Die Handlung von The Marvels schließt an 3 MCU-Serien an

Der Film wird direkt an die Post-Credit-Szene der Disney+ Serie Ms. Marvel anknüpfen, in der die junge Heldin Kamala Khan und ihr Idol Carol Danvers plötzlich die Plätze tauschten. Wie Variety berichtet, wurden auf der D23 Expo im vergangenen Jahr bereits erste Szenen gezeigt, die etwas mehr zu diesem Körpertausch-Twist verraten.

So wird die S.W.O.R.D.-Agentin Captain Rambeau, die für Nick Fury auf der Saber Space Station arbeitet, ebenfalls von dem seltsamen Phänomen betroffen sein. Jedes Mal, wenn Kamala Khan, Carol Davers und Monica Rambeau ihre Kräfte benutzen, sollen diese unerwartet die Plätze tauschen.

The Marvels verspricht, ein äußerst schräger MCU-Blockbuster zu werden. Neben dem Körpertausch-Konzept soll der Films auch Musical-Elemente beinhalten. Zur konkreten Handlung sind ansont bisher keine weiteren Details bekannt.

Was allerdings bekannt ist: Zur Vorbereitung auf The Marvels solltet ihr drei MCU-Serien gesehen haben. Der Film knüpft nicht nur an die Ereignisse aus WandaVision und Ms. Marvel an, sondern ist dank Nick Furys Rückkehr auch mit Secret Invasion verbunden. Diese 6-teilige Marvel-Serie wurd anknüpfen, die am 21. Juni 2023 bei Disney+ startet.

