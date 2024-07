The Rookie-Star räumt Fehler ein: Deswegen scheiterte die Hit-Serie da, wo die Konkurrenz triumphiert

Das The Rookie-Spin-off Feds hat nur eine Staffel lang überlebt. Nach Nathan Fillion äußert sich jetzt auch Hauptserien-Star Eric Winter zu den Gründen. Er teilt die Meinung seines Kollegen nicht.

Auch ein todsicheres Ding endet oft genug als Debakel. So ist es auch dem The Rookie-Spin-off The Rookie: Feds ergangen. Anders als sein Kollege Nathan Fillion macht der Star Eric Winter den Ableger selbst für seinen Untergang verantwortlich.

The Rookie-Star weiß, warum Feds gescheitert ist

Gegenüber RadioTimes sagte Winter, der in der Hauptserie den Polizisten Tim Bradford spielt:

Feds hatte seinen eigenen Flow, der sich ein wenig von der Originalserie unterschied. Wenn ein neues Spin-off kommt, wird es sich mehr an der Kadenz und dem Flow in unserer Serie orientieren.

ABC Eric Winter in The Rookie

Winter bleibt sehr vage, aber viele Fans werden seine Aussage als Kritik verstehen: Es wirkt, als räume er den anderen "Flow" von Feds als entscheidenden Fehler ein, der schließlich zur Absetzung geführt habe. Ob tatsächlich ein neuer Ableger in den Startlöchern steht, verriet er darüber hinaus nicht.

The Rookie-Galionsfigur Nathan Fillion nannte kürzlich ganz andere Gründe für das Spin-off-Debakel. Seiner Meinung nach sei der langanhaltende Streik von Hollywood-Schauspieler:innen und Autor:innen von 2023 für den Untergang des Ablegers verantwortlich.

Die Polizeiserie The Rookie läuft seit 2018 und umfasst mittlerweile sechs Staffeln. 2022 startete Feds. Das Spin-off dreht sich um die 48-jährige Ex-Beratungslehrerin Simone (Niecy Nash-Betts), die eine neue Karriere als Special Agent des FBI beginnt.

