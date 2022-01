The Walking Dead Staffel 11 könnte schockierenden Comic-Tod umsetzen – aber es gibt ein Problem

The Walking Dead Staffel 11 steuert unaufhaltsam auf das große Finale zu. Die Episodentitel zu den neuen Folgen deuten jetzt einen tragischen Verlust an.

Die Zeiten, in denen Hauptcharaktere in The Walking Dead wie die Fliegen sterben, sind lange vorbei. Die finale 11. Staffel der Zombieserie konnte bisher mit noch keinen nennenswerten Figurentod schockieren. Das könnte sich in den kommenden acht Folgen, die ab 21. Februar 2022 bei Disney+ starten, ändern.

The Walking Dead Staffel 11 kündigt großen Comic-Schock an

In nur 16 Folgen ist The Walking Dead zu Ende. In diesen wird vor allem das Commonwealth und dessen strenges sowie ungerechtes Klassensystem eine zentrale Rolle spielen. Auch in der Comicvorlage ist dies das letzte Kapitel der Zombie-Saga. Die ersten Episodentitel für Staffel 11B könnten nun das schockierende Ableben einer Hauptfigur andeuten.

The Walking Dead Staffel 11 Trailer: Wo ist Rick Grimes und das Commonwealth!

Neue Episodentitel für The Walking Dead Staffel 11

Folge 9: No Other Way

Folge 10: New Haunts

Folge 11: Rogue Element

Folge 12: All or Nothing

Folge 13: Warlords

Folge 14: The Rotten

Folge 15 und 16: noch nicht bekannt

Die 14. Episode der finalen Season trägt den Titel The Rotten und könnte damit auf den vorletzten The Walking Dead-Comicband The Rotten Core anspielen. In diesem erlebten Fans den erschütternden Tod einer Hauptfigur – einer der zwei großen Tode des Commonwealth-Arcs.

Achtung, Spoiler zu den The Walking Dead-Comics: In The Rotten Core (auf deutsch: Verdorben bis ins Mark) wird das von Pamela Milton errichtete Klassensystem näher beleuchtet, das sich langsam zu einem Polizeistaat entwickelt. Unweigerlich kommt es zu Spannungen in der Gesellschaft sowie zwischen den Hauptfiguren Rick und Dwight. Als Dwight eine Rebellion beginnen und Pamela töten will, wird er von Rick erschossen. Nur so kann eine weiterer Krieg verhindert werden. Spoiler Ende.

Als Bestätigung sollten wir den auffälligen Episodentitel aber nicht ansehen. Denn schon in Staffel 10 spielte The Walking Dead mit den Erwartungen der Comicfans. Titel wie The Tower (10x15) und A Certain Doom (10x16) deuteten tragische Comicereignisse an, die in der Serie allerdings nicht eintraten.

Das große The Walking Dead-Rätsel: Wer stirbt in der finalen Staffel?

Wenn wir uns den aktuellen Punkt der Handlung von The Walking Dead im Vergleich mit der Comicvorlage anschauen, dann könnten uns bis zum großen Finale noch zwei schockierende Tode erwarten. Das Problem dabei: Beide Figuren, die in den Comics noch sterben, sind gar nicht mehr Teil der Serienhandlung.

© AMC Wird Daryl gegen das Commonwealth rebellieren?

Große Schocks sind in The Walking Dead aber längst überfällig. Seit dem Tod Siddiqs in Staffel 10 ist keine nennenswerte Hauptfigur (abgesehen von Bösewicht:innen und Nebenfiguren) mehr gestorben. Sollten die zwei noch kommenden ikonischen Schocks tatsächlich in der Serie umgesetzt werden, müsste es allerdings andere Figuren treffen.

Aktuell zeichnet sich leider noch nicht ab, welche Charaktere sich dem Commonwealth gegenüber loyal verhalten würden und welche dieses System stürzen wollen würden. Ein Großteil ist noch gar kein Teil der strengen Mega-Gemeinschaft. Das wird sich hoffentlich in den anstehenden Folgen schnell ändern.

Möglich wäre allerdings eine Fortsetzung des Konflikts zwischen Maggie und Negan im Commonwealth. Oder aber es wird zum unerwarteten Zerwürfnis zwischen den drei dienstältesten Figuren von The Walking Dead kommen: Daryl, Carol und Maggie.

Was sind eure Theorien, wer in The Walking Dead Staffel 11 noch sterben wird?