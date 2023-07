"Ich vermisse ihn sehr": Henry Cavills The Witcher-Co-Stars verraten uns, warum sein Staffel 3-Abschied so wehtut

Für Henry Cavill ist The Witcher Staffel 3 die Letzte. Im Interview sprechen seine Co-Stars Joey Batey, Anya Chalotra und Freya Allan über ihre schönsten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit.

Seit dem 29. Juni streamen die ersten Folgen der 3. Staffel The Witcher auf Netflix. Und Henry Cavills Abschied als Geralt von Riva rückt immer näher. Nicht nur die Fans, sondern vor allem auch seine Co-Stars aus der Fantasy-Serie werden ihn nach fünf Jahren der Zusammenarbeit besonders vermissen.

Anlässlich des Netflix-Starts von Staffel 3 haben wir die The Witcher-Stars Freya Allan, Joey Batey und Anya Chalotra zum Interview getroffen und sie nach ihren schönsten Erinnerungen an die gemeinsame Zeit mit Henry Cavill gefragt.



Die The Witcher-Familie zerbricht nach Staffel 3: Was Henry Cavills Kolleg:innen am meisten vermissen werden

Moviepilot/Netflix Die The Witcher-Stars im Moviepilot-Interview

"So ist nun mal die Situation", erzählt Ciri-Darstellerin Freya Allan mit leichter Enttäuschung in der Stimme über Henry Cavills plötzlichen Ausstieg und die riesige Herausforderung, die Netflix-Serie ohne ihn fortzuführen. Denn ab Staffel 4 wird Liam Hemsworth seinen Part übernehmen.

Die Hexer-Familie zerbricht. Erstmal zumindest hinter der Kamera und in Staffel 3 Teil 2 womöglich auch noch vor der Kamera. Das tut weh. Noch schmerzvoller ist der Gedanke, dass Henry Cavills Ausstieg erst nach Abschluss der Dreharbeiten verkündet wurde und seinen Kolleg:innen ein richtiger Abschied am Set verwehrt blieb.

"Er hat mir so viele unglaubliche Ratschläge gegeben und war immer da", erinnert sich Anya Chalotra, die die Zauberin Yennefer von Vengerberg spielt. Nach kleineren Nebenrollen in den britischen Serien Wanderlust und Die Morde des Herrn ABC war The Witcher ihr erstes großes Projekt, durch das sie international bekannt wurde. Henry Cavill war nicht nur ein "wichtiger Teil dieser Serie", sondern auch ihres Karrierestarts. In zukünftigen Staffeln wird sie nun ohne den Co-Star auskommen müssen, mit dem alles begann: "Ich vermisse ihn sehr".

Wenn The Witcher-Star Freya Allan Ciri spielt, sieht sie immer Henry Cavill

The Witcher - S03 Clip (Deutsch) HD

Auch für die mittlerweile 21-jährige Freya Allan begann die Schauspielkarriere mit The Witcher und Henry Cavill. "Es sind die Momente, in denen wir uns gegenseitig Halt gegeben haben", erinnert sie sich an die gemeinsame Arbeit mit dem Hollywood-Star, der immer dafür sorgte, ein kollaboratives und sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Mit Blick auf Staffel 3 war eine Sache aber besonders:

Mit ihm zu kämpfen, war dieses Jahr eine unglaubliche Erfahrung. Er ist offensichtlich herausragend in dem, was er in der Stunt-Welt tut. Er hat eine Menge Erfahrung damit. Und das mit ihm zusammen anzugehen, war etwas ganz Besonderes.

Mit Blick auf die Zukunft der Serie wird ein Wiedersehen zwischen Ciri und Geralt – ob in Staffel 4 oder später – etwas von der Magie verlieren. Immerhin haben die Schauspielenden fünf Jahre lang daran gearbeitet, die Chemie zwischen ihren Charakteren zu entwickeln. Das kann auch Freya Allan nicht bestreiten: "Wenn ich Ciri spiele, habe ich immer ein bestimmtes Gesicht vor Augen. Deshalb wird es sehr seltsam sein, wenn wir uns wiedersehen und das Gesicht ein anderes ist."

Joey Batey wird die endlosen Insider-Gags mit Henry Cavill vermissen

Ein weiteres Mitglied der Witcher-Familie ist der von Joey Batey verkörperte Barde Rittersporn, der seit Staffel 1 eine ganz besondere Dynamik mit dem grummeligen Geralt von Riva entwickelte. Nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera verbindet ihn eine besondere Freundschaft mit Henry Cavill:

An besonders anstrengenden Tagen melden wir uns oft beieinander und fragen: 'Geht es dir gut? Alles in Ordnung?' Dann machen wir Witze darüber. So unterstützen wir uns. Das sind die Art von Momenten, die mir in Erinnerung bleiben und die ich vermissen werde.

Als Zuschauende bekommen wir natürlich nur die besonderen Momente zwischen den Figuren innerhalb der Serie zu sehen. Für die Schauspielenden ist es oft vielmehr die Zeit, wenn die Kameras nicht laufen, die sie zusammenschweißt und ihnen in Erinnerung bleibt. So erklärt Joey Batey:

Henry und ich haben erst neulich beim Mittagessen bei einem Glas Whiskey in Erinnerungen geschwelgt. Um ehrlich zu sein, sind es die kleinen Momente abseits der Kameras. Kleine Blicke oder Witze, die wir machen. Die endlosen Insider-Gags aus fünf Jahren Zusammenarbeit. Aber auch die Sensibilität, die wir beide füreinander haben. Henry ist ein sehr gewissenhafter Mensch. Er ist immer im Hier und Jetzt. Er bemerkt Dinge, die andere Leute nicht bemerken. Und ich würde gerne glauben, dass ich das auch tue.

Die Gründe für Henry Cavills Ausstieg aus der Netflix-Produktion sind bisher nicht bekannt. In naher Zukunft werden wir sie wohl auch nicht erfahren. Eines steht aber fest: Keine:r seiner The Witcher-Kolleg:innen ist nach der Entscheidung verbittert. Oder wie Anya Chalotra es zusammenfasst: "Ich bin ehrlich gespannt, wie seine Reise in Zukunft aussieht. Alles muss einmal ein Ende haben."

Wann kommt der zweite Teil von The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt 5 Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Die restlichen drei Folgen werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.

Danach beginnt für Fans erstmal eine lange Wartezeit. Die 4. Staffel von The Witcher ist zwar bereits bestellt, aber noch lange nicht gedreht. Mit einem Start vor 2025 sollten wir nicht rechnen. Erst dann werden wir erfahren, ob The Witcher ohne Henry Cavill funktionieren kann und wie sich Liam Hemsworth als neuer Geralt schlägt.

