The Witcher Staffel 3 verliert Henry Cavill: Aber ist sein Nachfolger Liam Hemsworth im Finale dabei?

Henry Cavill wird in The Witcher Staffel 3 als Geralt verabschiedet. Aber bekommen wir auch einen ersten Blick auf seinen Netflix-Nachfolger Liam Hemsworth zu sehen?

Henry Cavills Zeit als Geralt von Riva ist zu einem Ende gekommen. Im Finale der 3. Staffel von The Witcher ist er ein letztes Mal in der Rolle zu sehen. Die Fantasy-Serie selbst wird aber weitergehen. In Zukunft wird Liam Hemsworth als Netflix-Hexer über den Kontinent ziehen.

Auf Netflix sind die letzten drei Folgen seit dem 27. Juli verfügbar. Und jetzt haben wir endlich eine Antwort darauf, ob es nach Henry Cavills Abschied bereits einen ersten Blick auf den "neuen" Geralt von Riva gibt.

Achtung, Spoiler:

Gibt es einen Auftritt von Henry Cavills Nachfolger Liam Hemsworth in The Witcher Staffel 3?

Wer gespannt auf einen ersten Auftritt von Liam Hemsworth als Geralt von Riva 2.0 gehofft hat, wird leider enttäuscht. Am Ende von Staffel 3 wird die Umbesetzung der Hauptfigur weder angedeutet noch erklärt. Auf eine Post-Credit-Szene mit dem neuen Geralt solltet ihr ebenfalls nicht warten.

Netflix Henry Cavill in seiner letzten Szene als Geralt von Riva

Nachdem über die Umbesetzung in den vergangenen Monaten und seit dem Bekanntwerden von Henry Cavills Ausstieg nach drei Staffeln viel diskutiert und spekuliert wurde, ist ein fehlender Tease auf das neue Gesicht der Netflix-Serie ab Staffel 4 etwas enttäuschend. Aber das hat einen einfachen Grund.

Henry Cavills Ausstieg wurde erst nach Abschluss der Dreharbeiten zu Staffel 3 bekannt. Das überraschte auch seine Co-Stars. (Lest hier, was Anya Chalotra von der Serienzukunft ohne Cavill hält)

Eine Verwandlung von einem Darsteller zum nächsten wurde daher nicht gefilmt. Produzent Tomek Baginski verriet in einem Interview aber, dass die Serie eine sinnvolle Erklärung liefern wird:

Wir haben einen sehr guten Plan, um unseren neuen Geralt und unsere neue Vision für Geralt mit Liam einzuführen. Ich werde nicht näher auf diese Ideen eingehen, weil das ein riesiger Spoiler wäre. Es ist aber sehr, sehr nah an den Meta-Ideen, die tief in den Büchern verankert sind, besonders in Buch fünf.

Wie genau dieser Plan für den Wechsel von Henry Cavill zu Liam Hemsworth aussieht, verrät uns Staffel 3 leider nicht. Das Spekulieren wird also noch eine ganze Weile weitergehen. Ganz ohne Ausblick auf neue Gesichter für Staffel 4 entlässt uns The Witcher aber nicht: Im Finale werden bereits 7 Darstellende vorgestellt, die eine wichtige Rolle in zukünftigen Episoden spielen.

The Witcher ohne Henry Cavill: Wann kommt Staffel 4 zu Netflix?

Netflix hat bereits Staffel 4 und sogar Staffel 5 bestellt. Inwiefern die Produktion der nächsten Staffel vom andauernden Doppel-Streik in Hollywood betroffen ist, ist noch nicht bekannt. Gedreht wurde aber noch nichts.

Für den Start von Liam Hemsworths Einstand als Geralt von Riva bedeutet das allerdings eine längere Wartezeit. Mit einem Netflix-Start von Staffel 4 ist nicht vor 2025 zu rechnen.

Wir haben uns den 1. Teil der 3. Staffel The Witcher angeschaut und diskutieren im Podcast über die Pros und Contras der neuen Folgen und Henry Cavills baldigen Ausstieg.

Obwohl The Witcher in der 3. Staffel seine beiden größten Probleme noch immer nicht bewältigen kann, wird sie Fans Freude machen. Geralt, Ciri und Yennefer sind endlich zusammen und die Geschichte ist fokussierter: Alle wollen Ciri.