Trotz katastrophaler Kritiken: Manta Manta 2 von Til Schweiger triumphiert und schlägt sogar John Wick 4

Manta Manta 2 erobert die deutschen Kinocharts. Die Til Schweiger-Fortsetzung stößt sogar das epische Action-Spektakel John Wick 4 mit Keanu Reeves vom Thron.

Die Skepsis war groß, als nach über drei Dekaden eine Fortsetzung zu dem Manta Manta mit Til Schweiger angekündigt wurde. Funktioniert der Ruhrpott-Charme der 1990er auch im Jahr 2023? Werden die Massen erneut in die Kinos strömen? Oder ist Manta Manta – Zwoter Teil ein Film, auf den wirklich niemand gewartet hat?

Die Kinozahlen vom Wochenende geben eine eindeutige Antwort: Manta Manta 2 ist ein Hit an den deutschen Kinokassen und setzt sich mühelos vor John Wick: Kapitel 4, der zuletzt die Spitzenposition innehatte. Wie Blickpunkt:Film berichtet, konnte Schweiger mit Manta Manta 2 den besten Start eines deutschen Kinofilms 2023 einfahren.

Manta Manta 2 stößt John Wick 4 vom Thron: Til Schweiger feiert besten Kinostart seit Honig im Kopf

Konkret sehen die Zahlen so aus: 370.000 Tickets wurden seit Donnerstag für Manta Manta 2 verkauft, was einem Einspiel von 3,7 Millionen Euro entspricht. Der Film lief in 636 Kinos und beendet Schweigers lange Durststrecke im Kino. Seit fünf Jahren hat es keiner seiner Filme an die Spitze der hiesigen Kinocharts geschafft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Manta Manta 2 schauen:

Manta, Manta: Zwoter Teil - Teaser Trailer 5 (Deutsch) HD

Klassentreffen 1.0 war Schweigers letzte Regiearbeit mit einer Nummer 1-Platzierung. Manta Manta 2 geht sogar einen Schritt weiter: Es ist Schweigers bester Start seit Honig im Kopf aus dem Jahr 2014. Zudem punktet die Wiederaufführung des ersten Manta Manta dank 23.500 verkauften Tickets mit einem Einspiel von 150.000 Euro.



Kommt jetzt Manta Manta 3 mit und von Til Schweiger?

Obwohl Manta Manta 2 bei den Kritiken durchgefallen ist, sieht alles danach aus, als befindet sich Schweiger wieder auf Erfolgskurs. Das wirft die Frage auf, ob wir uns in Zukunft auch auf Manta Manta 3 freuen dürfen. Co-Star Tina Ruland hat bereits durchblicken lassen, dass sie sofort wieder dabei wäre. Jetzt ist nur die Frage, ob Schweiger erneut am Steuer seines Lieblingsautos Platz nimmt.

Manta Manta – Zwoter Teil läuft seit dem 30. April 2023 in den deutschen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.