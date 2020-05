Ultimativer Geister-Horror bei Netflix: Trailer zur Grudge-Serie verursacht Albträume

Mit Ju On: Origins kommt das Grudge-Franchise als Horror-Serie zu Netflix. Nun gibt es einen ersten schaurigen Trailer, der den nahenden Start auf Netflix einläutet.

Seit 20 Jahren ist der japanische Horror-Fluch des Ju-On-Franchises einfach nicht tot zu kriegen. Nach dem kläglich gescheiterten US-Reboot The Grudge kehrt der Horror nun zurück nach Japan in Form der ersten Grudge-Serie für Netflix. Seit der Ankündigung von Ju-On: Origins im Sommer 2019 ist es still um das Projekt geworden.

Aber die Horrorserie vermeldet nun ein erstes Lebenszeichen. Netflix veröffentlichte den ersten Trailer zu Ju-On: Origins, der auch gleich das Startdatum verkündet. Am 5. Juli 2020 wird euch der Geist von Kayako zahlreiche Albträume bescheren. Den Trailer könnt ihr euch oben im Play unter weiter unten im Artikel anschauen. Aber Achtung: Gruselgefahr!

Netflix-Horror: Darum geht es in Ju-On: Origins

An der Erfolgsformel des Horror-Franchise hat sich nichts verändert. Auch in der Netflix-Serie steht der todbringende Fluch um das Saeki-Haus in Vordergrund. Hier wurden eine Mutter und ihr Kind auf bestialische Weise ermordet. Ihr Ableben begründet einen Fluch, der jeden befällt, der das Haus betritt.

Ju-On: Origins - S01 Trailer (englische UT) HD

Zahlreiche Menschen betreten das Saeki-Haus und kommen anschließend auf unerklärliche Weise ums Leben. Der Ermittler für übernatürliche Vorkommnisse Yasuo Odajima (Yoshiyoshi Arakawa) will herausfinden, was es mit den Morden auf sich hat.

Dabei trifft er auf die verängstige Frau Haruka (Yuina Kuroshima), die bei Nacht umheimliche Schritte in ihrer Wohnung hört. Gemeinsam gehen sie dem Ursprung des Fluchs auf den Grund.

Das Ju-On-Franchise wurde bereits 1998 in Form von Kurzfilmen und brachte bis heute insgesamt 13 Filme - davon 4 US-Produktionen - hervor. Ju-On: Origins ist die erste Serie der Horror-Reihe und startet am 5. Juli 2020 bei Netflix.

