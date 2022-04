Ultrabrutaler Vikings-Ersatz: Der neue The Northman-Trailer ist ein unfassbarer Bilderrausch

Bereits in wenigen Tagen startetet The Northman in den Kinos. Der neuste Trailer zum extrem düsteren Vikings-Ersatz beeindruckt mit einer unvergleichlichen Bilderwucht.

Seit Wochen baut sich der Hype um The Northman auf. Wenn wir all dem trauen können, was über den neuen Film von Robert Eggers zu lesen ist, dann erwartet hier uns ein Wikinger-Spektakel, wie wir es in dieser düsteren Bildgewalt noch nie zuvor auf der großen Leinwand erlebt haben. Auch der neue Trailer unterstützt diesen Eindruck.

Eggers verstörte bereits mit seinen ersten zwei Filmen: Sowohl The Witch als auch Der Leuchtturm wagten sich an abgründige Orte und ließen uns das pure Grauen bezeugen. Bei The Northman arbeitet Eggers erstmals unter dem Dach eines großen Studios. Seine Handschrift scheint er dafür jedoch keineswegs angepasst zu haben.

Der neue Trailer zum Vikings-Ersatz The Northman

The Northman - Trailer 2 (English) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der von Alexander Skarsgård verkörperte Prinz Amleth, der sich auf den Weg macht, um den Mord an seinem Vater zu rächen. The Northman erzählt somit eine Rachegeschichte im historischen Setting und führt seinen Protagonisten durch unfreundliche Landschaften, in denen er auf einige zwielichtige Figuren trifft, wie der Trailer zeigt.



Der Cast von The Northman gestaltet sich wie folgt:

Darüber hinaus gehört Ralph Ineson dem Ensemble an, der letztes Jahr in gleich zwei schaurigen Filmen zu sehen war: The Green Knight und The Tragedy of Macbeth. Welche Rolle er in The Northman spielt, ist noch nicht bekannt.

Wann startet der Vikings-Ersatz The Northman im Kino?

The Northman startet am 28. April 2022 in den deutschen Kinos. Eggers hat darüber hinaus schon ein weiteres Projekt ins Auge gefasst. Schon länger spricht er davon, eine neue Version von Nosferatu drehen zu wollen. Dieses Mal soll der Horrorfilm tatsächlich zustande kommen. Taylor-Joy und Dafoe könnten ebenfalls an Bord sein.

