Unbedingt nach Das Reservat streamen: Eine der besten Serien unserer Zeit rechnet mit der Oberschicht ab

Wenn ihr vom neuen Netflix-Thriller Das Reservat nicht genug bekommen könnt, möchten wir euch eine weitere Serie ans Herz legen, die ebenso bissig mit der Oberschicht abrechnet.

Seit Tagen hält sich die neue Thriller-Serie Das Reservat auf Platz 1 der Netflix-Charts. Dort zog sie ein Millionenpublikum mit ihrer Geschichte um das Verschwinden eines philippinischen Kindermädchens inmitten der Oberschicht Kopenhagens in ihren Bann. Wenn ihr nach dem Bingen mit den Hufen scharrt und es euch nach Nachschub dürstet, müssen wir euch in einer Hinsicht enttäuschen: Das Reservat wird keine 2. Staffel bekommen.

Stattdessen möchten wir euch eine andere Serie ans Herz legen, die ähnliche Themen anspricht und von genauso packenden Verbrechen handelt. Die Rede ist von The White Lotus.

Perfekter Das Reservat-Ersatz: The White Lotus rechnet als bissiger Satire-Thriller mit der Oberschicht ab

Vielen Das Reservat-Fans ist bereits aufgefallen, dass es zwischen der Netflix-Serie und dem Hit-Format aus dem Hause HBO zahlreiche Parallelen gibt – sowohl, was den Plot angeht, als auch das Stimmungsbild. The White Lotus dreht sich um eine Gruppe von wohlhabenden Reisenden, die sich für eine Woche in einem Luxus-Resort der The White Lotus-Hotelkette einquartieren und dort mit dem Hotelpersonal sowie den Einheimischen aneinandergeraten.

Die Serie umfasst bisher 3 Staffeln und erzählt in jeder von einem neuen Urlaubsort mit neuen Figuren, während ein paar wenige bekannte Gesichter staffelübergreifend auftauchen. Dabei tummeln sich in dem bissigen Satire-Thriller jede Menge Stars, die von Jennifer Coolidge, Natasha Rothwell und Sydney Sweeney über Aubrey Plaza, Tom Hollander und Theo James bis hin zu Jason Isaacs, Michelle Monaghan oder Walton Goggins reichen.

Jede Staffel gestaltet sich dabei als eigenes Murder Mystery, denn zu Beginn erfahren wir jeweils, dass mindestens eine Figur aus dem Hotelkosmos in Hawaii, Sizilien oder Thailand dran glauben musste. Wie es dazu gekommen ist – und wer sich hinter der oder den Leichen verbirgt – ergründet jede Staffel auf völlig absurd-komische wie treffend-geniale Weise, die ihresgleichen sucht.

Kein Wunder, dass sich The White Lotus seit dem Serienstart 2021 zum absoluten Kult-Hit entwickelt hat und auch bei der Moviepilot-Community eine starke Wertung von 7,7/10 Punkten bei über 800 Stimmen hält. Wenn euch The White Lotus bisher entgangen ist, solltet ihr also unbedingt reinschauen.

Wo streamen die 3 Staffeln von The White Lotus?

Alle drei Staffeln von The White Lotus streamen hierzulande bei WOW im Abo *. Anders als bei Das Reservat dürft ihr euch nach dem Bingen in wohliger Sicherheit wiegen. Denn eine 4. Staffel ist für The White Lotus längst bestätigt.

