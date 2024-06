Venom 3-Trailer deutet Rückkehr eines weiteren Spider-Man-Fieslings an: Mysteriöse Szene verwirrt Fans

Im Trailer zu Venom: The Last Dance lässt sich ein Schauspieler blicken, den wir schon als Spider-Man-Schurken kennen. Was bedeutet das für den 3. Teil der Reihe?

Diese Woche erschien der erste Trailer zum Film Venom: The Last Dance von Regisseurin Kelly Marcel, mit dem die Spider-Man-Schurkentrilogie komplett wird. Tom Hardy kehrt erneut als Eddie Brock zurück – so weit so gut –, doch die Anwesenheit eines weiteren MCU-Schauspielers sorgt für ultimative Marvel-Verwirrung.

Genauer gesagt: Was hat Schauspieler Rhys Ifans in der Venom 3-Vorschau zu suchen?

Kehrt ein weiterer Spider-Man-Schurke in Venom: The Last Dance zurück?

Rhys Ifans spielt im GoT-Prequel House of the Dragon als Otto Hohenturm mit und ist darüber hinaus längst aus dem MCU bekannt. Seit The Amazing Spider-Man mischt er als Dr. Curt Conners mit, der sich im Laufe der Handlung in den schurkischen Lizard verwandelt. Der will der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft natürlich an den Kragen – zumindest bis zum Film Spider-Man: No Way Home, in dem Peter (Tom Holland) ihn von seinem kaltblütigen Schurkentum heilt. (Der Lizard kam darin allerdings nur als CGI-Figur ohne die Beteiligung des Schauspielers vor.)

Sony Rhys Ifans im Trailer zu Venom: The Last Dance

Sehen wir den Echsenmann deshalb völlig bekehrt, mit zwei Armen und Hippie-mäßig im Trailer zu Venom 3? Oder spielt Ifans eine ganz neue Figur? Näheres erfahren wir spätestens am 24. Oktober 2024, wenn Venom: The Last Dance in die hiesigen Lichtspielhäuser tänzelt. Dann stellt sich auch heraus, ob vielleicht sogar Spider-Man für einen Cameo-Auftritt in den Streifen schwingt.

Worum geht es eigentlich in Venom: The Last Dance?

Alte Bekannte aus der Heimat des Schleimschergen Venom haben ihn auf der Erde ausfindig gemacht. Der Countdown läuft bis eine außerirdische Armee über die Erde hineinfällt, aber vielleicht können der sympathische Symbiont und sein menschliches Gefäß dieses Schicksal noch abwenden. Nur macht das irdische Militär mittlerweile ebenfalls Jagd auf das rabiate Duo.

Und keine Sorge: Peggy Lu ist auch wieder als die Schau stehlende Mrs. Chen dabei, wie schon die Venom 3-Vorschau vorausnimmt.

Wo kann man die ersten beiden Venom-Filme sehen?

Venom kann man in Deutschland bei Netflix, Sky und WOW streamen. Die Fortsetzung Venom: Let there be Carnage ist aktuell nur bei Joyn im Abo anzusehen.