Vergessene Horror-Serie kehrt nach 5 Jahren zurück und die neue Geschichte klingt jetzt schon wie ein absoluter Albtraum

Wer hätte gedacht, dass wir jemals nochmal etwas von dem schaurigen Horror-Hit The Terror hören werden? Seit fünf Jahren liegt die Horror-Serie brach. Jetzt kommt Staffel 3.

Vor knapp sechs Jahren feierte die Anthologieserie The Terror auf der Berlinale ihre Premiere und trat danach einen beachtlichen Siegeszug an. In den USA wurde die gruselige Erzählung einer gescheiterten Forschungsreise im ewigen Eis zum Hit bei dem Sender AMC. International zeigte Amazon Prime die Schauergeschichte.

Die 2. Staffel war schnell beschlossene Sache und erzählte eine düstere Geschichte, die sich mit der Internierung japanischstämmiger Amerikaner beschäftigte, die während dem Zweiten Weltkrieg Unbeschreibliches erlebt haben. Nach langer Pause hat AMC nun offiziell eine 3. Staffel bestellt und die Handlung der neuen Folgen verraten.

The Terror geht mit Staffel 3 überraschend weiter und erhält Verstärkung von einer Horror-Expertin

Wie Deadline berichtet, trägt die 3. Staffel von The Terror den Zusatztitel Devil in Silver und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Victor LaValle aus dem Jahr 2013. LaValle übernimmt die Adaption seines eigenen Werks und wird dabei von Christopher Cantwell, seines Zeichens Co-Schöpfer der gefeierten Dramaserie Halt and Catch Fire.

Als Regisseurin für die ersten beiden Episoden konnte Karyn Kusama gewonnen werden, die sich mit Horrorstoffen bestens auskennt. Sie inszenierte Jennifer's Body, The Invitation und zuletzt zwei Episoden der abgründigen Survival-Thriller-Serie Yellowjackets. Die 3. Staffel von The Terror dürfte kaum fröhlicher ausfallen.

Devil in Silver: Die Handlung von The Terror Staffel 3 ist in einer psychiatrischen Einrichtung angesiedelt

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich dieses Mal ein Mann namens Pepper, der aus der Arbeiterklasse stammt und aufgrund einer Reihe unglücklicher Ereignisse in die psychiatrischen Einrichtung New Hyde eingewiesen wird. Vergeblich versucht er, dem Personal seine Situation zu erklären, doch niemand will ihm Glauben schenken.

Ein Labyrinth aus Lügen und Geheimnissen: In New Hyde ist nichts so, wie es scheint. Von den anderen Patient:innen um sich herum bis hin zur ärztlichen Aufsicht: Pepper kann niemand vertrauen und realisiert, dass er verloren durch einen Höllenschlund irrt, an dessen Ende der womöglich sogar der Teufel persönlich wartet.

Ausgehend von der Inhaltsbeschreibung des Buchs scheint sich die 3. Staffel irgendwo zwischen Einer flog über das Kuckucksnest, Shutter Island und A Cure for Wellness einzupendeln. Wir dürfen gespannt sein, ob Pepper jemals aus diesem Albtraum erwacht. Die Prämisse klingt nach packendem Psycho-Horror.

Horror-Rückkehr: Wann startet The Terror Staffel 3?

AMC hat im Zuge der Ankündigung der 3. Staffel von The Terror kein konkretes Startdatum für die neuen Episoden genannt. Nicht zuletzt haben die Dreharbeiten noch nicht einmal angefangen. Der Sender visiert aber eine Veröffentlichung im Jahr 2025 an. Unklar ist, ob die Serie hierzulande erneut via Amazon Prime zu sehen ist.

