Vergessener Fantasy-Film mit Harrison Ford wird bei Netflix gerade neu entdeckt

Harrison Ford ist einer der größten Hollywood-Stars. Einer seiner besten Filme aus den vergangenen Jahren ist trotzdem in Vergessenheit geraten. Jetzt wird er bei Netflix neu entdeckt.

Zuletzt war Harrison Ford vor allem in den Rollen auf der großen Leinwand zu sehen, die ihn Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre berühmt gemacht haben. Als Han Solo kehrte er in den neuen Star Wars-Filmen zurück, in Blade Runner 2049 schlug er das nächste Kapitel im Leben von Rick Deckard auf und letztes Jahr lieferte er eine überaus berührende Abschiedsvorstellung als Indiana Jones ab.

Wenn wir uns seine Filmografie genau anschauen, sind dort in der vergangenen Dekade noch einige weitere spannende Projekte zu entdecken. Besonders stark ist das Fantasy-Drama Für immer Adaline von 2015, das eine ungewöhnliche Liebesgeschichte erzählt, die sich über ein ganzes Jahrhundert erstreckt. Vor wenigen Tagen ist der Film zu Netflix gekommen – und thront dort bereits auf Platz 2 der Film-Charts.

Für immer Adaline bei Netflix: Vergessener, aber richtig guter Fantasy-Liebesfilm stürmt die Streaming-Charts

Für immer Adaline erzählt die rätselhafte Geschichte von Adaline Bowman (Blake Lively), die 1908 in San Francisco geboren wird und im Alter von 29 Jahren bei einem tragischen Autounfall ums Leben kommt. Kurz darauf wandelt sie jedoch wieder unter den Lebenden und muss feststellen, dass sie nicht mehr altert. Sie ist für immer 29.

Hier könnt ihr den Trailer zu Für immer Adaline schauen:

Als sie im Jahr 2015 den wohlhabenden Ellis Jones (Michiel Huisman) kennenlernt, muss sie überrascht feststellen, dass sie mit dessen Vater eine Beziehung hatte. Hier kommt Harrison Ford ins Spiel. Der spielt nämlich den Senior, William Jones, und kann seinen Augen nicht trauen, als die Liebe seines Lebens wieder vor ihm steht.

Jetzt bei Netflix: Harrison Ford spielt in Für immer Adaline eine seiner besten Rollen der vergangenen Jahre

Im Gegensatz zu seinen großen Rollen, in denen sich Ford oft als draufgängerischer Held Hals über Kopf in ein aufregendes Action-Abenteuer stürzt, zeigt sich der Schauspieler in Für immer Adaline von seiner grüblerischen Seite. Die Ankunft von William eröffnet einen Dialog, in dem es um Fragen nach der Liebe und Vergänglichkeit geht.

Tatsächlich sind diese in sich gekehrten, verletzlichen Töne gar nicht so untypisch für Ford. Selbst in seinen Blockbuster-Rollen sind sie zu entdecken, wenn zum Beispiel Han Solo in Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers ein letztes Mal seinem Sohn begegnet. Selten aber kamen sie so ergreifend zum Vorschein wie in Für immer Adaline.

Obwohl der Film auf den ersten Blick nur eine High-Concept-Idee verfolgt (Frau, die nicht altern kann, trifft auf Ex-Freund, der gealtert ist), verwandelt sich Für immer Adaline in ein nachdenkliches Melodram. Gerade im aktuellen Hollywood-Kino fühlt sich der Film dadurch an, als wäre er selbst ein bisschen aus der Zeit gefallen.

Jetzt könnt ihr Für immer Adaline mit Harrison Ford bei Netflix streamen.