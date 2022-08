Vergesst Jared Leto: Andrew Garfield hat für Meisterregisseur 6 Monate auf Sex verzichtet und gehungert

In einem neuen Interview hat Spider-Man-Star Andrew Garfield Method Acting verteidigt und von seiner unglaublichen Erfahrung für Martin Scorseses Silence erzählt.

Zu den umstrittensten Schauspieltechniken überhaupt zählt das Method Acting. Dabei verschmilzen Stars so sehr mit der Rolle, dass die Figur auch ins Privatleben übergeht und teilweise zu extremen Maßnahmen zur Vorbereitung gegriffen wird. Prominente Beispiele für moderne Method Actors in Hollywood sind Christian Bale und Jared Leto.

Auch Spider-Man-Star Andrew Garfield hat sich jetzt als Fan der kontroversen Methode geoutet und begeistert von seiner Erfahrung für den Dreh zu Martin Scorseses Silence erzählt.

Hier könnt ihr den Silence-Trailer schauen:

Silence - Trailer (Deutsch) HD

Andrew Garfield feiert Verzicht auf Hunger und Sex als spirituelle Erfahrung

In Silence spielt Garfield einen Jesuitenpriester im 17. Jahrhundert, der mit einem anderen Priester (Adam Driver) in Japan das Wort Gottes verbreiten will. Wie der Hollywood Reporter berichtet, sprach der Star im WTF-Podcast mit Marc Maron jetzt über seine Method Acting-Erfahrung für den Film.

Dabei erklärt er, dass er für Silence sechs Monate lang auf Sex verzichtet und sich runtergehungert hat. Für Garfield ein sehr besonderes Erlebnis:

Ich hatte eine unglaublich spirituelle Erfahrung. Ich habe jeden Tag ein paar spirituelle Übungen gemacht, ich habe mir neue Rituale geschaffen. Ich war sechs Monate lang enthaltsam und habe viel gefastet, weil ich und Adam sowieso eine Menge Gewicht verlieren mussten.

Es war sehr cool, Mann. Ich hatte einige ziemlich wilde, trippige Erfahrungen, als ich damals auf Sex und Essen verzichtete.

Method Acting, wie Garfield es feiert, bekommt in der Industrie aber auch Gegenstimmen. Javier Bardem kritisierte Jared Leto zum Beispiel kürzlich für seine Joker-Performance in Suicide Squad. Für Bardem sollte eine klare Grenze zwischen Schauspiel und Privatleben gezogen werden.

Neben seiner Spider-Man-Rückkehr in No Way Home war Andrew Garfield zuletzt als Hauptdarsteller in Mord im Auftrag Gottes zu sehen. Die Mini-Serie hat noch keinen deutschen Starttermin.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.