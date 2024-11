Viele The Witcher-Fans haben es befürchtet, jetzt ist es bestätigt: Geralt trifft in Staffel 4 nicht auf die wichtigste Figur

In der 4. Staffel von The Witcher wird Liam Hemsworth als neuer Geralt zu sehen sein. Einer wichtigen Figur wird er in der Netflix-Fortsetzung aber nicht begegnen.

Die Dynamik zwischen Geralt von Riva und Ciri, seinem Kind der Überraschung, ist die wohl wichtigste Triebfeder der Netflix-Serie The Witcher. Daher fragen sich viele Fans nicht nur, ob Liam Hemsworth als zukünftiger Henry Cavill-Ersatz überzeugen kann, sondern auch, ob die Chemie zwischen den Hauptcharakteren nach dem Darstellerwechsel noch die gleiche sein wird. Das werden wir in Staffel 4 allerdings nicht erfahren.

Achtung, Spoiler:

Ciri und Geralt werden sich in The Witcher Staffel 4 nicht begegnen

Am Ende der 3. Staffel von The Witcher trennten sich die Wege von Geralt, Ciri und Yennefer (Anya Chalotra) und es kündigte sich an, dass die Hexer-Familie für eine lange Zeit nicht mehr zusammenfinden wird. Und tatsächlich bestätigte Darstellerin Freya Allan in einem Interview mit Screenrant , dass sie und Liam Hemsworth in Staffel 4 keine einzige gemeinsame Szene haben:

In dieser Staffel gibt es keine Beziehung. Ciri ist auf ihrem eigenen Weg und er ist auf seinem eigenen Weg, also heißt es: 'Vergiss Geralt.' Das ist es, was Ciri im Kopf hat. 'Lass uns versuchen, das zu verdrängen. Das ist nie passiert. Jetzt bin ich Falka; ich bin nicht Ciri.'

Für Zuschauende der Netflix-Serie kommt die komplette Spaltung der Geschichten von Geralt und Ciri sicherlich überraschend – für Fans der Buchvorlage hingegen nicht. Die 4. Staffel von The Witcher basiert nämlich auf dem 3. Band der Hexer-Romanreihe von Andrzej Sapkowski, in dem sich die drei Hauptfiguren überhaupt nicht begegnen. Und das wird sich bis zum 5. und letzten Buch nicht ändern.

In der Vorlage sowie auch Staffel 4 beginnt Geralt die Suche nach seiner Ziehtochter und trifft auf seiner Reise über den Kontinent mehrere neue Verbündete. Ciri schließt sich unterdessen der Rattenbande an und beginnt unter dem Namen Falka ein neues Leben als Diebin, während Yennefer als Mitglied der Zauberinnenloge ebenfalls alle Hände voll zu tun hat. Ob die Hexer-Familie je wieder zusammenfinden wird? Das erfahren wir erst in Staffel 5.

Für Liam Hemsworth ist die strikte Trennung von anderen Hauptcharakteren Fluch und Segen zugleich. So muss er sich nahezu im Alleingang (zumindest ist Rittersporn an seiner Seite) als neuer Geralt von Riva beweisen. Allerdings wird sein Zusammenspiel mit Ciri und Yennefer in der 4. Staffel nicht ständigen Vergleichen zu Henry Cavills Interpretation der Rolle unterzogen werden können.

Mehr zu The Witcher:

Wann kommt The Witcher Staffel 4 zu Netflix?

Einen konkreten Starttermin hat Netflix bisher nicht verkündet. Jedoch sind die Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 4 bereits abgeschlossen. Wir rechnen daher mit einem Start der acht neuen Folgen im Sommer 2025. Die 5. und finale Staffel der Fantasy-Serie wird voraussichtlich 2026 zu streamen sein.

Ganz so lang müssen sich Fans jedoch nicht auf The Witcher-Nachschub gedulden. Bereits am 11. Februar 2025 erscheint bei Netflix der Animationsfilm The Witcher: Sirens of the Deep, dessen Handlung zeitlich zwischen der 5. und 6. Folge der ersten Staffel angesiedelt ist.