Vor Nosferatu wollte der Regisseur eine der größten Horror-Legenden überhaupt verfilmen: Nach 2 Wochen gab er auf

Mit Nosferatu hat Robert Eggers eine der größten Horror-Geschichten überhaupt neu fürs Kino verfilmt. Zuvor wollte der Regisseur auch einen Frankenstein-Film drehen, doch diesen Plan gab er schnell auf.

Mit Filmen wie The Witch und Der Leuchtturm hat sich Robert Eggers zu einem der aufregendsten Genre-Regisseure der jüngeren Vergangenheit entwickelt. Im Kino läuft gerade sein neuester Film Nosferatu - Der Untote, der auf der legendären Stummfilm-Version von 1922 basiert. Der Stoff könnte kaum besser zu Eggers zu passen und wird unter der Regie des Filmemachers zur bildgewaltigen Gothic-Horror-Ekstase voller grauenerregender Impressionen.

Nosferatu ist aber nicht die einzige Genre-Ikone, die Eggers fasziniert. Vor Jahren wollte er eine andere Legende verfilmen. Nach kurzer Zeit warf er allerdings schon das Handtuch.

Robert Eggers verwarf Frankenstein-Film sehr schnell

Im Video-Interview mit der britischen Kinokette Curzon erzählt Eggers kurz davon, dass er nach der Geburt seines Sohnes einen Frankenstein-Film im Sinn hatte. Nach nur zwei Wochen gab er den Plan aber schon wieder auf. Ins Detail gehen, will er in dem Gespräch nicht. Zu seinem Ansatz sagt er nur, dass er ihn selbst richtig mies fand.

Hier könnt ihr euch das komplette Nosferatu-Interview mit Robert Eggers anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Video verrät der Regisseur dazu, dass er sich stattdessen auf die neue Frankenstein-Verfilmung von Guillermo del Toro freut, die für 2025 angekündigt ist. In der Version des Pans Labyrinth-Regisseurs spielen unter anderem Oscar Isaac (Ex Machina), Jacob Elordi (Saltburn) und Mia Goth (Pearl) die Hauptrollen.

Dieses Jahr kommen gleich 2 neue Frankenstein-Filme

Neben Del Toros Frankenstein, der von Netflix vertrieben wird, soll 2025 noch ein weiterer Frankenstein-Film erscheinen. Der hört auf den Titel The Bride! und stammt von Schauspielerin Maggie Gyllenhaal. In dieser Version spielen unter anderem Jessie Buckley (Men), Christian Bale (The Dark Knight) und Penélope Cruz (Blow) mit. Der deutsche Kinostart von The Bride! ist für den 2. Oktober 2025 festgelegt worden.

Schon gelesen? Diese 54 Horrorfilme starten 2025



Robert Eggers' Nosferatu könnt ihr euch aktuell noch im Kino anschauen. In der Geschichte, die auf Bram Stokers Roman-Klassiker Dracula basiert, wird der Makler Thomas Hutter (Nicholas Hoult) von seinem Arbeitgeber nach Transsylvanien geschickt. Dort will ein gewisser Graf Orlok (Bill Skarsgård) den Kauf einer Immobilie in Deutschland abschließen. Der mysteriöse Schlossbewohner scheint es aber vor allem auf Thomas' Ehefrau Ellen (Lily-Rose Depp) abgesehen zu haben.