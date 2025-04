Wann kommt Daredevil: Born Again Staffel 2 zu Disney+? Die wichtigsten Infos zu Handlung, Start & Besetzung der Marvel-Season

Nach neun Folgen hinterlässt uns die MCU-Serie Daredevil: Born Again mit gewaltigen Versprechen für die 2. Staffel. Aber wann und wie geht es weiter?

Über sechs Jahre nach dem vorzeitigen Ende der Defenders-Saga hat das Marvel Cinematic Universe mit Daredevil: Born Again eine Renaissance der Netflix-Superhelden bei Disney+ eingeläutet. Das knallharte Ergebnis begeistert, aber nach neun Folgen ist die Geschichte von Matt Murdock (Charlie Cox) noch längst nicht zu Ende.

Wann wird die 2. Staffel von Born Again bei Disney+ starten? Und was verrät der neue Status Quo für New York am Ende von Staffel 1 darüber, wie es für Daredevil, Karen, Punisher und ihre Verbündeten weitergehen könnte? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.



Wann startet Daredevil: Born Again Staffel 2 bei Disney+?

Die gute Nachricht: Eine Fortsetzung von Daredevil: Born Again ist längst bestätigt. Seit Ende Februar laufen die Dreharbeiten in New York auf Hochtouren und sollen planmäßig im Juli 2025 abgeschlossen werden. Ebenfalls ist bereits bekannt, dass Staffel 2 aus acht neuen Episoden bestehen wird.

Daredevil: Born Again Staffel 2 wird im Laufe des Jahres 2026 zu Disney+ kommen. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Wir rechnen aber mit einem Release bis spätestens Sommer 2026.

Das ist noch nicht alles. Zusätzlich zur 2. Staffel von Born Again soll 2026 das Special The Punisher bei Disney+ erscheinen. In dem ca. einstündigen Spin-off-Film wird Jon Bernthal als Frank Castle eine eigenständige Geschichte erleben.

Wie das Ende von Staffel 1 Daredevil: Born Again Staffel 2 vorbereitet

Achtung, es folgen Spoiler zum Born Again-Finale:

Zu Beginn der Serie versuchten Matt Murdock und Wilson Fisk ihre dunklen Personas als Vigilant und Gangsterboss hinter sich zu lassen. Im Verlauf der ersten Staffel scheitert dieser Plan: Sowohl Daredevil als auch der Kingpin werden, zum Serientitel passend, "wiedergeboren".

Obwohl Fisk als Bürgermeister anfangs tatsächlich nur Gutes für New York im Sinn hat, bringt die Gelegenheit eines milliardenschweren Imperiums seine kriminelle, brutale und manipulative Seite wieder hervor. Alles dreht sich um den Hafenbezirk Red Hook, den die Fisks in einen Stadtstaat verwandeln wollen, in dem Glücksspiel, Geldwäsche, Schmuggel und andere Verbrechen legal sein sollen. Um das zu erreichen, muss der Kingpin alle seine Widersacher aus dem Weg räumen.

Nicht nur entledigt sich Fisk mit einem unvorstellbaren Gewaltakt seinem Kritiker, Polizei-Commissioner Gallo, er führt zugleich New York City in eine Ära des Schreckens: Das Kriegsrecht wird verhängt, Ausgangssperren ausgesprochen, Dissidenten in Käfige gesperrt und Vigilanten per Dekret offiziell verboten – in Anlehnung an das Marvel-Comic-Event Devil's Reign aus dem Jahr 2021.

Nach dem schockierenden Staffelfinale ist eines sicher: Wilson Fisk ist nicht zu rehabilitieren und wird in Season 2 zum ultimativen Endgegner, während seine Anti-Vigilante Task Force verbotene Superhelden mit aller Härte verfolgt und Matt Murdock untertauchen muss.

Inmitten dieses erschreckenden neuen Status Quo begibt sich Daredevil auf die Suche nach Verbündeten, die den Mut haben, sich gegen das Unrecht zu erheben und ihm im Kampf gegen Fisk beizustehen. Aus dem Ende der ersten Staffel ergeben dabei einige spannende Fragen für die Fortsetzung:

Werden sich auch die Defenders Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist dem Kampf anschließen?

Wird Benjamin Poindexter aka Bullseye die Seiten wechseln und Matt helfen?

Wird Hector Ayalas Nichte Angela del Toro zur neuen White Tiger-Heldin?

Was geschieht mit Frank, nachdem er sich aus seiner Gefangenschaft befreit?

Wie geht es mit Heather weiter, die jetzt für Fisks Regierung arbeitet?

Eine große Veränderung für Daredevil: Born Again Staffel 2 haben erste Setbilder von den Dreharbeiten bereits enthüllt: Matt Murdock tauscht sein knallrotes Kostüm gegen eine schwarze Version. Dabei wird der Charakter erstmals im MCU das ikonische "DD"-Emblem auf der Brust tragen:

Die Kostüm-Veränderung könnte bereits ein Hinweis darauf sein, dass sich Daredevil in Staffel 2 von einem Vigilanten in einen echten Superhelden verwandelt, der seinen Namen in aller Öffentlichkeit mit Stolz trägt und damit andere inspiriert, ihm zu folgen.

Besetzung: Diese Stars sind in Daredevil: Born Again Staffel 2 dabei

Ausgehend vom Ende der ersten Season dürfte der gesamte (noch lebendige) Haupt-Cast von Born Again auch in Staffel 2 mit von der Partie ist. Dazu gehören unter anderem:

Bestätigt ist zudem eine Rückkehr von Elden Henson als Foggy Nelson, die Fans bereits wild spekulieren lässt, ob der zu Beginn des Marvel-Revivals getötete Charakter in Staffel 2 in Flashbacks zu sehen sein wird oder womöglich seinen tragischen Tod nur vorgetäuscht hat.

Darüber hinaus werden auch neue Gesichter im Cast von Season 2 zu sehen sein. Bereits bestätigt sind Auftritte von Matthew Lillard und Lili Taylor. Letztere übernimmt die Rolle einer politischen Gegnerin für Bürgermeister Wilson Fisk. Noch nicht bekannt ist hingegen, ob es ein Widersehen mit anderen Charakteren aus dem früheren Defenders-Universum von Netflix geben wird.

