The Mandalorian: Alle deutschen Synchronsprecher der Star Wars-Serie

The Mandalorian ist in Deutschland gestartet. Doch wer sind die Synchronsprecher der Star Wars-Serie? Angeführt wird der Synchroncast von Sascha Rotermund.

Am gestrigen Sonntag feierte The Mandalorian endlich seine Deutschlandpremiere. ProSieben zeigte die erste Folge der Star Wars-Serie ganze zwei Tage vor dem hiesigen Start von Disney+ im Free-TV. Pedro Pascal schlüpft darin in die Rolle eines einsamen Kopfgeldjägers, der in ein aufregendes Abenteuer am Rand der Galaxis verwickelt wird.

Doch wer leiht ihm in der deutschen Synchronisation seine Stimme? Wir haben uns über die Synchronsprecher von The Mandalorian kundig gemacht und herausgefunden, welcher Schauspieler den verschiedenen Figuren ihre Stimme leihen. Besonders kurios: Der deutsche Filmemacher Werner Herzog wird nicht von sich selbst synchronisiert.

Star Wars: Sascha Rotermund spricht den Mandalorianer

In der Deutschen Synchronkartei wird Sascha Rotermund als Synchronsprecher von Pedro Pascal aufgeführt. Selbst wenn der Helm des Mandalorianers seine Stimme ein bisschen verzerrt, dürfte euch diese überaus bekannt vorkommen. Denn Sascha Rotermund ist vor allem als Synchronsprecher von Benedict Cumberbatch bekannt.

Somit teilt sich der neuste Star Wars-Held den gleichen Synchronsprecher wie Marvel-Zauberer Doctor Strange, der furchteinflößende Drache Smaug aus den Hobbit-Filmen und Star Trek-Bösewicht Khan. Weiterhin fungiert Sascha Rotermund als Standardstimme von Jon Hamm, Armie Hammer, Alexander Skarsgård, Omar Sy und Pilou Asbæk.

Die wichtigsten Synchronsprecher von The Mandalorian

Nachfolgend findet ihr eine Übersicht über der wichtigsten Synchronsprecher, die in der deutschen Übersetzung der 1. Staffel von The Mandalorian zu hören sind.

Die 1. Staffel von The Mandalorian umfasst insgesamt acht Episoden und wird in Deutschland ab dem 24. März 2020 auf Disney+ gezeigt.

