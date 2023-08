4 Jahre lang hat Julia Roberts keinen Film gedreht: 2022 feierte der Pretty Woman-Star sein Kino-Comeback mit George Clooney

Julia Roberts wurde mit Pretty Woman zum größten RomCom-Star der 90er. Nach langer Pause kehrte sie erst 2022 für einen Film mit George Clooney zum Genre zurück.

Nach über 30 Jahren im Geschäft gilt Julia Roberts immer noch als einer der größten Namen in Hollywood. Das verdankt sie insbesondere RomCom-Erfolgen wie Die Hochzeit meines besten Freundes oder Notting Hill. Einer der großen Höhepunkte ihrer Karriere ist Pretty Woman. Es sollte allerdings Jahre dauern, bis sie für Ticket ins Paradies mit George Clooney zu ihrem angestammten Genre der romantischen Komödie zurückkehrte.

Julia Roberts feierte nach 20 Jahren ihre RomCom-Rückkehr mit George Clooney

Pretty Woman machte Julia Roberts über Nacht zum Superstar. Jahrelang war sie in diversen, oft sehr erfolgreichen romantischen Komödien zu sehen. Mit ihrem Pretty Woman-Kollegen Richard Gere drehte sie Ende der 90er Die Braut, die sich nicht traut. Aber dann kam bald eine lange RomCom-Pause von 20 Jahren. Warum?

"Hätte ich irgendwas von der Qualität von Notting Hill oder Die Hochzeit meines besten Freundes gelesen, hätte ich es gemacht", verriet Roberts 2022 der New York Times . "Aber die gab es einfach nicht bis [Ticket to Paradise]."

Darüber hinaus hatte Roberts sich seit dem Oscar-Erfolg von Erin Brockovich thematisch umorientiert. Die Erziehung von drei Kindern forderte ebenfalls ihren zeitlichen Tribut. In den 2010er Jahren spielte sie in Filmen wie Eat, Pray, Love oder Money Monster mit. Und legte ab 2018 eine vierjährige Schauspielpause ein, um dann mit einem Hit wieder nach dem Zepter der RomCom-Königin zu greifen.

Ticket ins Paradies vereint Julia Roberts mit ihrem Ocean's Eleven-Co-Star George Clooney. Sie spielten ein geschiedenes Paar, das die Hochzeit der gemeinsamen Tochter zu torpedieren versucht. Wer darin viel Potenzial sieht, liegt richtig: Der Film wurde zum Erfolg an den Kinokassen. Roberts hatte den Fans romantischer Komödien bewiesen, dass sie es immer noch draufhat. 32 Jahre nach Pretty Woman.

Ticket to Paradise wird euch die Tränen in die Augen treiben

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöbter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.