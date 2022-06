Zwei der größten Hollywood-Stars der 2000er kehren zurück – und werden euch im Kino die Tränen in die Augen treiben

Dieses Jahr erwartet uns eine ganz besondere Reunion auf der großen Leinwand. Julia Roberts und George Clooney sind endlich wieder zusammen in einem Film zu sehen. Hier ist der Trailer zu Ticket ins Paradise.

Ausgehend von den heutigen Filmnachrichten befinden wir uns wieder in den 2000er Jahren. Nicht nur kehrt Cameron Diaz mit einer neuen Actionkomödie zurück. Auch Julia Roberts und George Clooney sind wieder auf der großen Leinwand vereint. Ticket ins Paradies markiert ihre fünfte große Zusammenarbeit.

In den 2000ern waren die beiden geradezu unzertrennbar und dominierten das Star-Kino Hollywoods. Die zwei größten Schlüsselfilme in dieser Hinsicht sind die ersten beiden Ocean's-Abenteuer. Darüber hinaus waren sie in Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind und dem später erschienen Money Monster zu sehen.

Julia Robert und George Clooney reisen ins Kino-Paradies

Ticket ins Paradies - Trailer (Deutsch) HD

Ticket ins Paradies erzählt von einem zerstrittenen Paar: Die Liebe zwischen Georgia (Roberts) und David (Clooney) ist längst erloschen. Als sie erfahren, dass ihre Tochter Lily (Kaitlyn Dever) in Bali heiraten will, setzen sie alles daran, um das eigentlich freudige Ereignis zu verhindern. Auf keinen Fall soll sie den Fehler ihrer Eltern wiederholen.

Auch die Prämisse von Ticket ins Paradies klingt nach einem Film, der schon vor Jahren in den Kinos hätte laufen können. Doch das ist das Spannende: RomComs wie diese schaffen es heutzutage kaum noch auf die große Leinwand. Stattdessen haben sie bei Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon und Disney+ eine neue Heimat gefunden.

Umso schöner ist es, dass Ticket ins Paradies den Trend fortsetzt, der zuletzt durch den Erfolg des RomCom-Abenteuers The Lost City mit Sandra Bullock und Channing Tatum in den Hauptrollen bekräftigt wurde: Mid-Budget-Filme (gerade im Komödienbereich), die von Stars angeführt werden, sind noch lange nicht tot in Hollywood.

Jetzt im Heimkino: Der erfolgreichste Film des letzten Jahres *

Ticket ins Paradies startet am 15. September 2022 in den deutschen Kinos. Inszeniert wurde der Film von Ol Parker, der uns zuletzt Feel-Good-Hits wie Mamma Mia 2! Here We Go Again und die Best Exotic Marigold Hotel-Filme beschert hat.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind die besten Serienstarts im Juli 2022? Wir haben die 20 größten Highlights für euch herausgesucht. Mit dabei sind die neue Resident Evil-Serie, ein Mystery-Hit für Lost-Fans sowie die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch Ticket ins Paradies im Kino anschauen?