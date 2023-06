7 Jahre auf den nächsten Avengers-Film warten: Das riskanteste Marvel-Experiment ist aus 3 Gründen notwendig

Marvel hat diese Woche fast alle Filme aus Phase 6 nach hinten geschoben. Davon betroffen sind auch die Crossover-Filme Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars.

Obwohl viele Hollywood-Studios versuchen, an ihren sorgfältig geplanten Startterminen festzuhalten, sind spätestens seit der Corona-Pandemie keine der gewählten Daten mehr sicher. Selbst ein Mega-Franchise wie das Marvel Cinematic Universe ist davon nicht ausgenommen. Das zeigen auch die jüngsten Entwicklungen.

Fast alle ausstehenden Marvel-Filme aus Phase 5 und 6 wurden nach hinten verschoben. Eine der wenigen Ausnahmen markiert Deadpool 3, der ein paar Monate früher eintrifft als geplant. Ansonsten müssen wir uns auf längere Wartezeiten einstellen, besonders bei Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars.

Ausgehend von den neuesten Informationen erobert der fünfte Avengers-Film erst im Mai 2026 die Leinwand. Der sechste Teil folgt ein Jahr später, 2027. Die Pause zwischen dem letzten und dem nächsten Avengers-Film wird damit immer größer. Sieben Jahre werden seit Avengers 4: Endgame vergangen sein, wenn Teil 5 ins Kino kommt.

Gerade in einer Zeit, in der das MCU seinen Stand im Blockbuster-Kino beweisen muss, scheint diese lange Pause sehr gefährlich zu sein. Interessiert sich nach so vielen Jahren ohne kräftiges Avengers-Zugpferd überhaupt noch jemand für das Franchise? Marvel geht ein großes Wagnis ein, doch es könnte sich lohnen. Drei Gründe sprechen dafür:

Grund 1: Marvel braucht Zeit, um sich neu zu ordnen

Für viele Fans war das Finale der Infinity-Saga der Höhepunkt des MCU. Die Multiverse-Saga kommt bisher durchwachsen an. Was u.a. daran liegt, dass ein roter Faden fehlt, der alle Projekte verbindet. Die Verschiebungen geben den kreativen Köpfen hinter den Kulissen mehr Zeit, um über die zukünftigen Geschichten nachzudenken.

Zudem hat der Streik der Drehbuchautor:innen Hollywood fest im Griff. Es wäre völlig verantwortungslos, jetzt Filme mit unausgereiften Drehbüchern in Produktion zu schicken, nur um irgendwelche Starttermine einzuhalten. Das hat uns bereits der Streik 2007/2008 mit einigen schmerzlichen Beispielen gelehrt.

Grund 2: Marvel muss die Kang-Situation lösen

Wenn es bisher einen roten Faden in der Multiverse-Saga gab, dann war es der Bösewicht: Kang der Eroberer. In der MCU-Serie Loki wurde die Figur eingeführt, in Ant-Man and the Wasp: Quantumania liefert sie ihr Leinwanddebüt ab. Sogar im Titel des nächsten Avengers-Films ist sie verankert: The Kang Dynasty. Doch es gibt ein Problem.

Gegen Kang-Darsteller Jonathan Majors wurden im März Vorwürfe häuslicher Gewalt erhoben. Der Fall befindet sich aktuell vor Gericht. Marvel hat sich zu der Sache noch nicht offiziell geäußert. Es ist fraglich, ob Majors weiterhin ein Teil des MCU sein wird. Eine zentrale Figur müsste also neu besetzt oder gestrichen werden. Die 2. Staffel von Loki, die im Oktober 2023 erscheint, könnte Klarheit in die Sache bringen.

Grund 3: Marvel braucht die Avengers-Filme als Events

Eine Zeit lang sah es so aus, als würde jeder MCU-Film problemlos die Milliarden-Marke an den Kinokassen knacken. In der Multiverse-Saga ist das bisher jedoch erst einem Film geglückt. Zu gewöhnlich, zu beliebig ist das MCU geworden. Der Event-Charakter von Filmen wie Top Gun: Maverick und Avatar 2: The Way of Water fehlt.

Die lange Wartezeit auf den nächsten Avengers-Film ist ein zweischneidiges Schwert. Entweder flacht bis zum nächsten Avengers-Film 2026 die Begeisterung für das MCU weiter ab. Oder Marvel inszeniert einen der größten Hypes der Filmgeschichte. Die Performance der vorherigen Filme wird dafür entscheidend sein.

Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame haben deswegen so gut funktioniert, weil es sich in diesem Moment wirklich angefühlt hat, als würde alles kulminieren, was zehn Jahre lang vorbereitet wurde. Dieses Momentum hat das MCU verloren und ein Avengers-Film allein wird das nicht ändern. Marvel kann nur davon profitieren, mehr Zeit in die Entwicklung neuer Projekte zu stecken, damit jedes zum Highlight wird.

