Ab heute bei Netflix: Der größte Marvel-Hit seit Endgame streamt in einer 13 Minuten längeren Fassung, die viele nicht kennen

Dieser Superhelden-Film wurde zu einem Phänomen. Netflix nimmt heute erstmals die längere Version auf. Aber lohnt sich diese Fassung von Spider-Man: No Way Home auch?

Schon im Oktober wollte Netflix die längere Version von Spider-Man: No Way Home in seinen Katalog aufnehmen. Damals kam "nur" die Kinofassung. Für den heutigen Freitag kündigte der Streaming-Dienst eine separate Veröffentlichung der sogenannten "More Fun Stuff"-Version an. Und diesmal hat alles geklappt!

Was ihr von der längeren Spider-Man: No Way Home-Fassung erwarten dürft

Die Extended Version von No Way Home kam einige Zeit nach der ursprünglichen Fassung in den Kinos. Sie ist ca. 13 Minuten länger, insgesamt gibt es im Vergleich nur Original-Fassung acht neue Szenen zu bestaunen. Der Film kommt damit auf eine Laufzeit von 161 Minuten.

Nur ein Beispiel, was ihr zusätzlich zu sehen bekommt: Eine Szene zeigt J. Jonah Jameson (J.K. Simmons), der von einem Elektriker über Spider-Mans Kampf mit Electro (Jamie Foxx) und Sandman (Thomas Haden Church) unterrichtet wird. Sehr viel substanzieller wird es nicht, aber für Fans lohnt sich das Unterfangen trotzdem.

Der unfassbare Erfolg von Spider-Man: No Way Home

Mitten in der Pandemie entwickelte sich Spider-Man: No Way Home zu einem Phänomen, das über die Marvel-Grenzen herausreichte. Spoiler: Die Rückkehr der Alt-Spider-Men Tobey Maguire und Andrew Garfield war lange nur ein heißes Gerücht. Der Blockbuster verwirklichte den Wunsch.

Sony/Marvel Der Sandman und Elecro kehren zurück

Diese nostalgische Strategie schlug voll ein: No Way Home wurde mit einem Einspiel von 1,9 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten MCU-Film seit Avengers 4: Endgame, seinerseits der erfolgreichste Superhelden-Film überhaupt.

Ein Teil der Einnahmen ist auch auf die Neuveröffentlichung mit den zusätzlichen Szenen zurückzuführen. Die meisten Fans strömten aber im Winter 2021 in die Kinos und kamen mit der Fassung nie in Berührung.

Worum geht es in No Way Home?

Peter Parkers (Tom Holland) Ruf als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist zerstört. Dafür hat Quentin Beck in Teil 2 gesorgt. Zudem wurde seine wahre Identität als Peter Parker öffentlich. Seine zwei Leben lassen sich nicht mehr trennen.



Verzweifelt bittet Peter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um Hilfe. Ein Zauber soll die Welt vergessen lassen, dass Peter Parker in Wahrheit Spider-Man ist. Dieser Eingriff in die Realität hat aber verheerende Auswirkungen auf das Multiversum.

Ihr könnt den Film ab sofort bei Netflix streamen. Dort steht euch auch die normale Fassung zur Verfügung.

