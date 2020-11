Action und Horror neu bei Amazon Prime: 27 gute Filme, die sich lohnen

Bei Amazon Prime könnt ihr in der Flatrate spannende Filme streamen. Wir haben euch die besten Thriller, Horrorfilme und Actionfilme rausgepickt. Seht die Übersicht.

Wir sind Genre-Trüffelschweine und wühlen uns jede Woche durch den Wust aus Neuerscheinungen bei Amazon Prime. Hier seht ihr die Actionfilme, Thriller und Horrorfilme, die sich für einen aufregenden Filmabend besonders lohnen.

Seit wenigen Tagen ist zum Beispiel der Rambo-Doppelschlag verfügbar. Am Wochenende kommen Happy Death 2 U und Unbreakable dazu. (Zum Gratis-Test-Abo von Amazon Prime *)

Chloe: Erotik-Thriller mit Liam Neeson

Darum geht es: In Chloe engagiert Julianne Moore ein Callgirl, um ihren Mann, Liam Neeson, auf die Probe zu stellen. Das hat allerdings ungeahnte Folgen. Sogar als sie die Geschäftsbeziehung kündigt und von dem Callgirl verlangt, sich fortan aus ihrem Leben herauszuhalten, hört Chloe nicht auf, Catherines Mann und schlussendlich auch sie selbst zu bedrängen.

Moviepilot-Wertung: 6.3

Rambo und Rambo II - Der Auftrag : Actionklassiker

Darum geht es: Im Action-Drama Rambo kommt Sylvester Stallone als traumatisierter Vietnam-Veteran zurück in seine Heimat. Als der Ex-Soldat von einem Provinz-Sheriff als vermeintlicher Landstreicher terrorisiert wird, zieht er gezwungenermaßen wieder in den (Privat-)Krieg.

Moviepilot-Wertung: 7.3 bis 6.3

Survival of the Dead: Zombie-Horror von George A. Romero

Darum geht es: Vor wenigen Tagen haben sich die Toten erhoben und die Erde überrannt. Die Gesellschaft ist dem Untergang geweiht. Dessen ist sich auch der Gardist Sarge (Alan von Sprang) bewusst. Er lässt mit seinen Männern das Schlachtfeld eines längst verlorenen Kampfes hinter sich. Die Truppe schlägt sich alleine durch, bis sie eine kleine Insel erreicht.

Moviepilot-Wertung: 5.2

Darum geht es: In Broken City - Stadt des Verbrechens liefern sich Mark Wahlberg und Russell Crowe als Ex-Cop und Bürgermeister ein ungleiches Duell. Bürgermeister Nicholas Hostetler (Russell Crowe) bittet den als Privatdetektiv arbeitenden Ex-Cop Billy Taggart (Mark Wahlberg) gegen ein entsprechendes Honorar seine Frau (Catherine Zeta-Jones) zu beschatten, um sie der vermuteten Untreue zu überführen.

Moviepilot-Wertung: 6.1

Horror und mehr: Alle weiteren Filme bei Amazon Prime

