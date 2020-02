Alternativ zu Top Gun 2 und Nolan: Star-Exzess im Trailer zum neuen Wes Anderson

Wes Andersons neues Werk The French Dispatch dürfte zu den Film-Highlights 2020 zählen. Jetzt ist der erste Trailer zum Film erschienen, in dem man sich vor lauter Stars kaum retten kann.

Wes Anderson zählt zu den seltener gewordenen Filmemachern wie beispielsweise Christopher Nolan und Quentin Tarantino, die ihren Namen erfolgreich zur eigenen Marke gemacht haben. Unverwechselbar sind die meist kunterbunten, symmetrisch angeordneten Welten des Texaners, die so auch der blühenden Fantasie eines aufgeregten Kindes entstammen könnten.

Ein Markenzeichen von Andersons Filmen ist auch immer das gewaltige Star-Ensemble. Zu den Stammschauspielern des Regisseurs zählen unter anderem Bill Murray, Jason Schwartzman, Owen Wilson und Tilda Swinton. Gemeinsam vor der Kamera sind sie erneut in Andersons neuen Film The French Dispatch zu sehen, zu dem jetzt ein erster Trailer erschienen ist. Ihr könnt euch das Video weiter unten anschauen.

Wes Andersons The French Dispatch führt ins Frankreich des 20. Jahrhunderts

In The French Dispatch widmet sich Wes Anderson dem Außenposten einer amerikanischen Zeitung in einer französischen Stadt im 20. Jahrhundert. Neben dem Porträt eines amerikanischen Journalisten dieses französischen Außenpostens besteht The French Dispatch aus verschiedenen Anthologie-Geschichten, die aus den Inhalten der Zeitung hervorgehen.

Der erste Trailer zu The French Dispatch

Zwischenzeitlich entstand kurz Verwirrung um The French Dispatch, als (fälschlicherweise) berichtet wurde, der Film würde eine gigantische Laufzeit von 240 Minuten haben. Mittlerweile wurde vom Studio des Film aber klargestellt, dass der Film die übliche Laufzeit eines Wes Anderson-Films mit ungefähr 2 Stunden haben wird.

Neben den oben bereits aufgeführten Schauspielern sind in The French Dispatch unter anderem noch Timothée Chalamet, Kate Winslet, Léa Seydoux, Elisabeth Moss, Christoph Waltz, Benicio del Toro, Willem Dafoe, Adrien Brody und Saoirse Ronan zu sehen.

Ein deutscher Kinostart von The French Dispatch steht zurzeit noch nicht fest. In den USA startet der Film am 24. Juli 2020, weshalb wir mit einem zeitnahen Start bei uns rechnen. Damit wird der Film zur Konkurrenz oder Alternative von Juli-Kinostarts wie Top Gun 2, Tenet von Christopher Nolan und Jungle Cruise mit Dwayne Johnson.

