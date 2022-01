Amazons Herr der Ringe-Serie: 5 neue Figuren enthüllt - und 4 davon kennt nicht mal Tolkien

Bei Amazons Herr der Ringe-Serie tut sich etwas: Immer mehr Mitgliedern der Fantasy-Besetzung werden konkrete Rollen zugeordnet. Nun gibt es Infos zu 5 neuen Figuren.

Amazons Fantasy-Epos Der Herr der Ringe startet am 2. September 2022 bei Prime. Die Besetzung der Herr der Ringe-Serie steht schon länger fest, nur bei den Rollen, in welche die Schauspieler:innen schlüpfen, gähnen immer noch viele Leerstellen ... von denen jetzt aber ein paar geschlossen wurden.

Der Herr der Ringe bei Amazon: 5 neue Serien-Rollen wurden aufgedeckt

Als recht zuverlässige Leak-Fabrik hat Fellowship of Fans zum Jahreswechsel wieder etwas Neues zur Herr der Ringe-Serie in Erfahrung gebracht. Und auch wenn jede Information, die nicht aus offizieller Amazon-Quelle stammt, mit Vorsicht zu genießen ist, finden sich ein paar saftige Happen unter den Figuren-Enthüllungen der neuen Mittelerde-Besetzung.

© Amazon Der Herr der Ringe: das erste und bislang einzige offizielle Bild der Serie

Bei den neu aufgedeckten Herr der Ringe-Rollen in der Amazon-Serie handelt es sich um:

Wir liefern euch eine kurze Einordnung der neuen Rollen und setzen sie in den Herr der Ringe-Kontext ... sofern das möglich ist. Denn nicht alle Figuren existierten schon im Werk von J.R.R. Tolkien.

Joseph Mawle spielt im neuen Herr der Ringe-Cast einen düsteren Elben

Dass der Elb auf dem ersten Herr der Ringe-Bild (siehe oben) Galadriels Bruder sei, sickerte schon vor drei Monaten durch. Aber handelt es sich dabei wirklich um ihren Elben-Bruder Finrod?

Joseph Mawle soll Adar spielen, einen korrumpierten Elben, der eine Bande Orks anführt. Laut FoF ist Adar einer von Galadriels Geschwistern. Allerdings hat Galadriel bei J.R.R. Tolkien nur drei Brüder (Finrod, Aegnor and Angrod) und noch dazu heißt das Wort aus dem Sindarin-Elbischen übersetzt "Vater". Alle Unklarheiten sind hier also noch längst nicht ausgeräumt.

Isildurs Schwester wird in der Herr der Ringe-Serie eine Rolle spielen

Von Isildurs Auftauchen in der Herr der Ringe-Serie wissen wir seit zwei Monaten. Aber wusstet ihr, dass der spätere Ringträger (der Sauron zum Zeitpunkt der 1. Staffel sein mächtiges Schmuckstück noch lange nicht vom Finger geschlagen hat) eine Schwester hatte? Wir auch nicht. Was daran liegt, dass Tolkien ihm eigentlich nur einen Bruder, Anárion, geschrieben hatte.



Ema Horvath spielt somit eine Neuerfilmung in der Amazon-Serie: Isildurs Schwester Carine. Dass ihr Bruder sich freiwillig der Armee anschließt, die vom Inselkönigreich Númenor nach Mittelerde segelt, gefällt ihr offenbar gar nicht und so soll uns eine große Abschiedsszene während einer Parade erwarten, in der sie den Namen ihres Bruders (wie einst Elrond im Schickssalsberg) herausschreit. Klingt ein wenig, als könnte sie statt seiner Schwester auch seine Geliebte sein, oder?

Der Herr der Ringe: Die Gefährten des Isildur stoßen zur Serie

Weil es sich, wie schon Frodo wusste, mit Gefährten viel besser auf Reisen gehen lässt, sollen den Aragorn-Vorfahren Isildur (Maxim Baldry) außerdem drei Freunden begleiten: Nolion, Valandil und Ontamo.

Zu viert werden die Krieger sich in der Herr der Ringe-Serie zum Militär melden. Zwei der Darsteller will Fellowship of Fans zudem schon enthüllt haben: die Schauspieler Alex Tarrant und Anthony Crum.

Amazons Herr der Ringe-Serie krönt einen König

Außerdem wurde Trystan Gravelle als Pharazon bekanntgegeben. Dabei könnte es sich um Ar-Pharazôn, den Goldenen handeln – Númenors letzten König. Er wird bei Tolkien als machtgierig beschrieben und brachte Kriege an die Küsten Mittelerdes. Als Sauron seinen Siegeszug von Mordor aus antrat, ließ der Menschenherrscher ihn gefangennehmen, in Wahrheit brachte Sauron aber Ar-Pharazôn unter seine Kontrolle und besiegelte damit Númenors Untergang.

Als sechste Person mit neuem Rollennamen hat laut FoF Herr der Ringe-Serien-Darsteller Charlie Vickers außerdem den Namen Hadrith bzw. Hadreth verpasst bekommen. Um wen es sich dabei handeln soll, ist allerdings unklar.

Fest steht, dass viele der besetzten Schauspieler:innen offenbar Figuren spielen, die in Tolkiens Mittelerde bislang nicht auftauchten. Bei einer Jahrtausende umspannenden Serie ist es allerdings nicht verwunderlich, dass die Lücken der Geschichte mit Erfindungen gefüllt werden müssen, um ein funktionierendes Ensemble zu erschaffen. Schließlich hat die Amazon-Serie (von den Geschichten des Simarillions * vielleicht abgesehen) keine konkrete Buchvorlage mit eindeutiger wie noch die Der Herr der Ringe- oder Der Hobbit-Trilogie.

Was haltet ihr von den neuen Figuren in Amazons Herr der Ringe-Serie?