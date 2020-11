Autsch! Supernatural-Star tritt nach dem Finale nochmal richtig nach

Supernatural ist nach Staffel 15 zu Ende gegangen und viele Fans sind noch immer traumatisiert. Hautpdarsteller Jensen Ackles aka Dean Winchester hält die Zeit aber für gekommen, um schon darüber zu scherzen.

Achtung, es folgen Spoiler zum Supernatural-Ende: Das letzte Woche gelaufene Serien-Finale von Supernatural (auf Englisch bei Amazon *) hat so einige Fans der 15-jährigen Serie traurig oder sogar verärgert zurückgelassen.



Mit einem auf Instagram geposteten Bild, reagierte Dean-Darsteller Jensen Ackles nun auf seinen unerwartetet unspektakulären Tod in der letzten Folge der 15. Staffel mit triezendem Humor. Ein Monsterjäger weiß eben, wie er richtig Salz in die Wunde streut.

"Zu früh": Jensen Ackles lacht über Deans Ende in Supernatural

Was im Finale von Supernatural passiert, stieß bei vielen Fans vor allem auf zwei Kritikpunkte: Zum einen regten sich viele über das fehlende Wiedersehen mit wichtigen Nebenfiguren ganz am Schluss auf, zum anderen wurde Deans Tod als sinnlos und plötzlich bemängelt. Auf letzteres reagierte Jensen Ackles nun mit einem Bild.

Auf dem Foto zeigt sich der Dean-Schauspieler mit eben jener tödlichen Eisenstange durch die er im Supernatural-Finale nach einem Vampir-Kampf sein Leben aushauchte. Jensen Ackles kommentiert seinen Post mit den Worten:

Entschuldigung, äh, Set-Dekorateure! Können wir das bitte entfernen lassen?!?!

Sein Scherz spielt nicht nur auf die schwer zu erklärende dekorative Stange im Stall-Drehort an, die leicht zu Verletzungen führen könne. Die Worte des Supernatural-Stars spiegeln zugleich auch augenzwinkernd den Wunsch der Fans, Deans aufgespießten Tod zu verhindern (bzw. rückgängig zu machen).

Jensen Ackles Follower wissen den Humor des frischgebackenen Impala-Besitzers zu schätzen, sind sich aber einig, dass dieser Witz zu früh kommt ("too soon, Jensen"), wie in den Kommentaren immer wieder zu lesen ist.

Supernatural-Ende: Nicht für alle war das Finale eine Enttäuschung

Trotz seines Instagram-Posts hat Jensen Ackles natürlich nicht die Absicht, das Supernatural-Ende abändern zu lassen. In Wahrheit zeigten die Darsteller der Winchester-Brüder sich zum Supernatural-Abschied zwar traurig aber zufrieden.

© The CW Supernatural-Finale: Sam und Dean Winchester in Staffel 15

In einem EW -Interview bezeichnete Jensen Ackles' Co-Star Jared Padalecki die letzte Supernatural-Folge sogar als seine "Lieblingsfolge aller Zeiten".

Dass der Abschied von Supernatural nach 15 Jahren für so manchen Zuschauenden wie die schlimmste Trennung des Lebens wirkt, ist nach einer derart langen Serienlaufzeit natürlich niemandem zu verdenken.

Den Podcast zur Trauma-Bewältigung des Supernatural-Finales findet ihr hier

Im Podcast zum Supernatural-Finale diskutieren Andrea und ich die Trauer, aber auch die positiven Eindrücke, mit denen das Ende uns nach 15 Staffeln zurückgelassen hat.

Wer nach den getrockneten Tränen außerdem wieder einen etwas fröhlicheren Supernatural-Schub braucht, schaut sich am besten die besten Szenen vom himmlischen Wegbegleiter der Winchesters an: Engel Castiel (Misha Collins).

Zur Supernatural-Aufmunterung: Best of Castiel

Supernatural - Moviepilots Best Of Castiel (Deutsch) HD

