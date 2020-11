Emotionales Supernatural-Finale: So endet die Serie nach 15 Jahren

Das Supernatural-Finale der monsterjagenden Winchester-Brüder Sam und Dean ist gelaufen. Wie genau die Serie in Staffel 15, Folge 20 endet, könnt ihr hier nachlesen.

Die Serie Supernatural ist gestern Nacht nach 15 Staffeln und 15 Jahren zu Ende gegangen. Sam und Dean Winchester sind in den USA bei The CW ein letztes Mal über die Bildschirme geflimmert. In Deutschland könnt ihr das Finale bei Amazon * (auf Englisch) als Stream kaufen und schauen.



Wie emotional das Ende von Supernatural ablief, haben wir euch hier aufgeschlüsselt. Wenn ihr Jensen Ackles' und Jared Padaleckis Serie schon vor Staffel 15 abgebrochen habt, aber trotzdem wissen wollt, wie es endet, seid ihr ihr richtig. Wenn ihr einfach nur wahnsinnig neugierig seid, wie das Finale ablief, natürlich auch. Eine fette Spoiler-Warnung versteht sich an dieser Stelle von selbst.

Supernatural Staffel 15: Das ist das Ende

Episode 20 von Staffel 15 ist die allerletzte Folge von Supernatural. Bei einer Laufzeit von 15 Jahren ist das für so manchen Fan die schlimmste Trennung des Lebens. Doch Abschied müssen wir nun nehmen.

Seht den Staffel 15-Trailer zur letzten Supernatural-Episode

Supernatural Season 15 Carry On Trailer (HD)

Wer auf die kurze Version aus ist: Das Ende von Supernatural ist auch das Ende von Sam und Dean Winchester. Am Schluss landen beide im Himmel. Um dorthin zu kommen, brauchen wir aber eine etwas ausführlichere Erklärung.

Finale nach 15 Staffeln: Eigentlich hat Supernatural 2 Enden

Wer Supernaturals 15. Staffel sieht, wird bemerken, dass die Serie gleich mehrere Enden abliefert. Auch die vorletzte Episode fühlt sich schon wie ein runder Abschluss an. Doch während sie das inhaltliche Ende abliefert, ist die letzte Folge das emotionale Finale.

© The CW Staffel 15, Folge 19: Supernatural plant das Ende von Gott

In Folge 19 von Staffel 15 werden noch einmal alle Supernatural-Register gezogen. Es gibt eine unerwartetet Bösewicht-Rückkehr in Form von Luzifer (Mark Pellegrino). Es gibt betrügerische himmlische Unterstützung von Engel Michael aka Halbbruder Adam (Jake Abel). Und es gibt einen Sieg über Gott aka Chuck (Rob Benedict).

Nachdem Sam und Dean allein auf der von Gott leergefegten Erde zurückgelassen wurden, kommt es in der 19. Folge zum finalen Kampf. Chuck macht sich einen Spaß daraus, die Winchester-Brüder auf übelste Weise zu verprügeln, erkennt aber nicht, dass er dadurch die nötige Energie freisetzt, die Teufelsspross und Winchester-Ziehsohn Jack (Alexander Calvert) braucht, um den Allmächtigen zu besiegen. Teamwork gewinnt.

© The CW Sam & Dean im Supernatural-Finale

Am Ende muss Chuck seine Existenz als Sterblicher ohne Kräfte fortsetzen, statt mit einem Tod "erlöst" zu werden. Jack wird der neue Gott von Supernatural und nimmt für immer Abschied den Winchesters. Eine Flashback-Montage der besten Momente aus 15 Staffeln sorgt für ein zusätzliches Gefühl von Abgeschlossenheit.

Carry On My Wayward Son: Große Supernatural-Gefühle zum Serienfinale

Nachdem die Mythologie von Supernatural schon in der vorletzten Folge abgeschlossen und mit einer Schleife versehen beiseite gelegt wird, stellt sich natürlich die Frage, was die letzte Folge der 15. Staffel noch bringen kann. Die Antwort: Ganz viele Emotionen.

© The CW Supernatural Staffel 15, Folge 20: Dean stirbt

Sam und Dean sind wieder im Alltag der Monsterjäger (und Kuchenesser) angekommen. Doch nachdem sie ein Nest maskierter Vampire beseitigen, wird Dean im Handgemenge im Stall aufgespießt. Nachdem er seinem Bruder beim tränenreichen Abschied bittet, ihn gehen zu lassen (und nicht zurückzubringen) stirbt Dean den Tod eines Jägers.

Nach Deans Feuerbestattung bleibt Sam allein zurück, trauert, nur mit einem Hund an seiner Seite, und wendet sich dann wieder der Jagd zu. Erst danach sehen wir Dean wieder: Der trifft im Himmel, welcher von Jack (und dem verstorbenen Castiel) verbessert wurde, auf Ersatzvater Bobby Singer (Jim Beaver), und erfährt, dass seine Eltern in der Nähe wohnen und die Zeit hier anders abläuft. Er setzt sich in seinem Impala und fährt los.

© The CW Supernatural-Finale: Dean Jr. und Sam als alter Mann

Zu den Klängen der Supernatural Hymne "Carry On My Wayward Son" von Kansas sehen wir parallel zu Deans Autofahrt nun wieder Sam. Sam bekommt einen Sohn namens Dean, hat eine Familie, wird älter und stirbt schließlich als grauhaariger Mann mit Dean Jr. (Spencer Borgeson, der ein Monsterjäger-Tattoo trägt) an seiner Seite im Krankenhausbett.

In einer letzten brüderlichen Umarmung werden die Winchesters im Himmel wiedervereint. In idyllischer Kulisse lassen wir sie auf einer Brücke zurück.

© The CW Supernatural Staffel 15: Die letzte Winchester-Umarmung im Himmel

Dass bei diesem Ende bei den Stars die Tränen flossen, wird niemanden überraschen. Auch bei den seit 15 Jahren Zuschauenden Supernatural-Fans bleibt hier sicherlich kaum ein Auge trocken. Doch nun hat die Serie ihr Ende erreicht.

Habt ihr alle 15 Staffeln Supernatural gesehen? Wie gefällt euch das Ende der Serie?