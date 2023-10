Bei Netflix gibt es jetzt 8 richtig gute neue Filme – darunter ein Sci-Fi-Meisterwerk, ein beliebter Tarantino-Kracher und 5 Stunden Horror

Netflix hat in den letzten Tagen jede Menge grandiose Filme ins Programm aufgenommen. Insbesondere Tarantino-Fans und -Horror und Sci-Fi-Liebhabende kommen auf ihre Kosten.

Netflix verteilt zum Oktober-Anfang einen Rundumschlag an Fans sämtlicher Genres. Unter den jüngsten Neuzugängen sind unter anderem ein meisterhafter Sci-Fi-Thriller, jede Menge Horror und Quentin Tarantinos erster Western.

Netflix nimmt Tarantino, einen Horror-Clown und Sci-Fi mit KI ins Programm auf

Tarantino-Fans werden mit Django Unchained auf ihre Kosten kommen, in der der ehemalige Sklave Django (Jamie Foxx) gegen den grausamen Plantagenbesitzer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) zu Felde zieht.

Universal Ex Machina

Wer Sci-Fi bevorzugt, kann sich mit Ex Machina jetzt einen extrem gut inszenierten KI-Thriller von Ausnahmetalent Alex Garland (28 Days Later) auf Netflix ansehen. Und für Horror-Fans gibt es neben dem fünfstündigen Grauen von Es und ES Kapitel 2 auch noch den historischen Folk-Horror The Witch mit Anya Taylor-Joy (Das Damengambit).

Alle guten Filme, die Netflix seit Sonntag neu im Angebot hat:

Podcast: Deswegen sehen Netflix-Serien so billig aus

Seit Jahren kommen diese Fragen auf: Warum sehen alle Netflix-Serien gleich aus und manchmal sogar billig. In der (spoilerfreien) Folge definieren wir den "Netflix-Look", den Serien wie One Piece, Sandman und The Witcher gemeinsam haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im zweiten Teil der Folge erklären wir drei Gründe, warum Netflix-Serien und -Filme so aussehen – und warum man ihnen ihr großes Budget manchmal gar nicht ansieht.