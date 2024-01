Dahmer-Macher bringt Hit-Serie nach 7 Jahren (!) zurück und jetzt gibt’s den ersten Trailer mit Naomi Watts und Ally McBeal-Star Calista Flockhart

Die von Dahmer-Schöpfer Ryan Murphy kreierte Hit-Serie Feud kehrt nach 7 Jahren mit Staffel 2 zurück. Hier könnt ihr den Trailer zu Feud: Capote Vs. The Swans schauen.

Im Jahr 2017 ließ Serienmogul Ryan Murphy die ikonische Fehde der Hollywood-Legenden Bette Davis und Joan Crawford als Miniserie mit Jessica Lange und Susan Sarandon in den Hauptrollen neu aufleben. Die von der Kritik gefeierte Serie Feud heimste satte 18 Emmy- und vier Golden Globe-Nominierungen ein. Knapp sieben Jahre später erscheint die Fortsetzung.

Wenige Serienfans glaubten daran, dass sie wirklich kommt, doch jetzt steht der Start von Feud: Capote vs. the Swan (so der Titel von Staffel 2) kurz bevor. Als Anthologie-Serie widmen sich die frischen Folgen einer neuen Fehde und trumpfen mit jeder Menge Stars wie Naomi Watts, die zuletzt in Murphys Netflix-Hit The Watcher zu sehen war, und Ally McBeal-Star Calista Flockhart auf. Jetzt gibt's den ersten Trailer.

Schaut hier den stargespickten Trailer zu Feud Staffel 2:

FEUD: Capote Vs. The Swans - S02 Teaser Trailer (English) HD

Pikante High Society-Geheimnisse und jede Menge Stars: Darum geht's in Feud Staffel 2

Nach seinen Netflix-Erfolgen Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und The Watcher steht Ryan Murphy nun als Produzent hinter Feud Staffel 2, die den Schauplatz von Hollywood in das New York der 70er Jahre wechselt. Hier freundet sich der legendäre Schriftsteller und Autor Truman Capote (Tom Hollander aus The White Lostus) mit mehreren Frauen der High Society an – und hintergeht sie.

All die schmutzigsten Geheimnisse der stinkreichen Hausfrauen verarbeitet Capote für seinen Roman Answered Prayers. Somit zieht er den Zorn der von ihm Schwäne genannten New Yorker Diven – darunter Babe Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny), Lee Radziwill (Calista Flockhart) und Ann Woodward (Demi Moore) – auf sich.

In der Besetzung finden sich auch einige weitere bekannte Gesichter aus Ryan Murphys Serienkosmos, wie Jessica Lange (Feud und American Horror Story), Molly Ringwald (Dahmer) sowie die beiden American Horror Story: NYC-Stars Russell Tovey und Joe Mantello. Letzterer war auch in Murphys Netflix-Serien Hollywood und The Watcher zu sehen.

Inszeniert werden die acht Folgen der Fortsetzung von Gus van Sant, Max Winkler und Jennifer Lynch, während die Drehbücher von Brothers & Sisters-Schöpfer Jon Robin Baitz verfasst wurden.



Wann startet Feud: Capote Vs. The Swans in Deutschland?

In den USA geht es mit der 2. Staffel von Feud bereits am 31. Januar 2024 beim Sender FX los. Dort werden die insgesamt acht Folgen wöchentlich bis zum 13. März veröffentlicht. In Deutschland wird Feud: Capote Vs. The Swans bei Disney+ zu sehen sein. Ein genaues Startdatum wurde noch nicht verkündet.

Wer vor dem Start der neuen Folgen nochmal die erste Staffel schauen möchte, kann Feud: Bette and Joan aktuell bei Disney+ * streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

