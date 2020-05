Das große Avatar-Quiz! Wie gut kennst du Pandora?

Bevor die Avatar-Fortsetzungen kommen, solltet ihr erst mal schauen, wie viel ihr über Avatar und Pandora wirklich wisst. Testet eure Kenntnisse in unserem Quiz!

Es wird richtig teuer: Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 und Avatar 5 sollen insgesamt 1 Milliarde Dollar kosten. Eigentlich ist das nicht verwunderlich, denn James Cameron will mit seinen Filmen wieder hoch und weit hinaus. Im Dezember 2021 soll es dann soweit sein: das erste Sequel von Avatar, dem über lange Jahre erfolgreichsten Film am weltweiten Box Office, wird auf den Leinwänden zu sehen sein.

Ob sich dann allerdings noch viele an das Original aus dem Jahre 2009 erinnern werden? Immerhin sind dann knapp zwölf Jahre vergangen und in der Filmgeschichte ist viel passiert. Wir wollen schon jetzt wissen, wie gut ihr euch an die Na'vi und ihrem Heimatplaneten Pandora erinnern könnt. Macht mit beim großen Avatar-Quiz, bei dem es 15 Fragen zu beantworten gilt!



Beantworte die Fragen beim großen Avatar-Quiz!

Wo kannst du Avatar aktuell streamen?

Die Übernahme von Fox durch Disney hat die Filmlandschaft enorm verändert. Der Disney-Konzern hat einige interessante Franchises dazugewonnen, unter anderem Avatar. Kein Wunder also, dass ihr den Film beim hauseigenen Streamingsdienst Disney+ sehen könnt. Denn genau dafür wurde dieser Deal vorangetrieben.

Avatar und mehr bei Disney+

Über den Link könnt ihr bei Disneys Streamingdienst ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns Info's über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach Filmen bei Disney+ sowie Serien bei Disney+ filtern.

Allerdings gibt es aber Avatar auch bei anderen Streamingdiensten wie zum Beispiel Amazon, iTunes und Google Play, aber dort gibt es den Film, der das 3D-Kino revolutionierte, nur zum Kauf bzw. Leih.

Weitere Quizze gefällig?

Hier geht's zum Thor-Quiz, zum Iron Man-Quiz, zum Thanos-Quiz und zum großen Avengers-Zitate-Quiz.

Ob die Sequels von Avatar technisch allerdings auch so einschlagen? Einige News-Schnipsel deuten darauf hin. Die Produktion beeindruckte unter anderem mit aufwändigen Unterwasser-Drehs und brachte Fans zum Staunen durch Bilder, die eine unbekannte Welt von Pandora zeigen.

Genaueres werden wir aber erst beim Kinostart wissen, der noch lange auf sich warten lassen wird. Im Dezember 2021 kommt Teil 2 in die Kinos, im Abstand von zwei Jahren sind dann die Nachfolger zu sehen.

Wie sieht's aus? Wie viel wisst ihr noch von Avatar?