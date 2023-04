DC-Höhepunkt The Flash: Die 3 spannendsten Entdeckungen im neuen Trailer, die du nicht bemerkt hast

Der neue The Flash-Trailer ist vollgestopft mit überwältigenden DC-Eindrücken. Wir erklären drei spannende Punkte aus dem Video ausführlicher für euch.

Als epischer Höhepunkt des alten DC-Universums vor dem neuen James Gunn-Masterplan dürfte The Flash nochmal gewaltigen Eindruck hinterlassen. Das unterstreicht auch der zweite Trailer zum Blockbuster. Darin werden neben einem doppelten Barry Allen (Ezra Miller) auch Michael Keaton sowie Ben Affleck als Batman, der neue Supergirl-Star Sasha Calle und die Rückkehr von Man of Steel-Bösewicht Zod (Michael Shannon) aufgefahren.

Wir haben aus den vielen Eindrücken in der neuen Vorschau drei spannende Punkte rausgesucht, die wir euch näher vorstellen.

Schaut hier noch den neusten The Flash-Trailer:

1. The Flash-Trailer zeigt neues Kostüm des DC-Helden

In einer Einstellung des zweiten The Flash-Trailers sehen wir beide Barrys links und rechts neben Supergirl stehen. Während der linke Justice League-Superheld das bekannte Comic-Kostüm trägt, zeigt die aktuelle Vorschau zum ersten Mal den wuchtigeren The Flash-Anzug des anderen Barrys.

Warner Bros. The Flash

Der sieht nicht nur wie eine dickere Variante aus, sondern ist ziemlich sicher eine umgebaute Version von Michael Keatons Batman-Anzug! Das zeigt ein genauerer Blick auf das Flash-Logo auf der Brust, das über ein leicht erkennbares Batman-Emblem gemalt wurde. Wie der Anzug entstanden ist, wird der kommende DC-Blockbuster wohl erklären.

2. Der The Flash-Trailer teast überraschenden Bösewicht

Zur Handlung des DC-Films ist bisher bekannt, dass Barry in der Zeit zurückreist, um den Tod seiner Mutter rückgängig zu machen. Dadurch öffnet er ein Multiversum, das die Ereignisse der DC-Zeitlinie durcheinander bringt. Bisher ist aber noch nicht klar, wer überhaupt der große Bösewicht in The Flash wird.

Der zweite Trailer zum Blockbuster zeigt wieder einzelne Szenen, in denen Barry mit Blitzen und Stromstößen attackiert bzw. gefoltert wird. Einer Theorie zufolge könnte sich der andere Barry Allen in The Flash als großer Bösewicht entpuppen. Im Trailer wird schon kurz angedeutet, dass er mit dem Plan von Barry aus der richtigen Zeitlinie nicht einverstanden ist.

Hier seht ihr noch Yves' Meinung im Video zum ersten The Flash-Trailer:

Dadurch könnte er sich zu Dark Flash oder Reverse Flash aus der Comic-Vorlage entwickeln. Im Flashpoint-Comic ist Reverse Flash der Erzfeind des Titelhelden und für die Ermordung von dessen Mutter verantwortlich. Der kommende The Flash-Film hat sich Flashpoint auf jeden Fall als Vorlage genommen und könnte den Bösewicht hinter dem zweiten Barry Allen verstecken.

3. Supergirl bügelt wohl Superman-Trauma im Kampf gegen Zod aus

Superman zeichnet sich als Superheld dadurch aus, dass er niemanden tötet. Zack Snyder hat diesen Grundsatz für Man of Steel damals gebrochen, als Henry Cavills Titelfigur Bösewicht Zod im Finale als letzten Ausweg umbringt.

Im aktuellen Trailer zu The Flash kehrt Michael Shannons Antagonist im DC-Multiversum zurück, wo er diesmal gegen Kara Zor-El aka Supergirl kämpft. Eine Szene in der Vorschau zeigt, wie er von der Heldin weggeschmettert wird. Der Moment deutet damit schon den Sieg der Figur über Zod an.

Wie Screen Rant beobachtet, lässt dieser Sieg darauf schließen, dass Supergirl die Verzweiflungstat von Cavills DC-Helden wiedergutmachen könnte. Indem Kara den Bösewicht nur besiegt, aber nicht tötet, entgeht sie dem traumatischen Schicksal von Man of Steel.

The Flash läuft ab dem 15. Juni 2023 bei uns in den Kinos.

