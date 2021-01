Gigantischer Nachschub bei Disney+: Alle 338 neuen Serien und Filme mit The Walking Dead und mehr

Disney+ wird im Februar um die Kategorie Star erweitert, die Filme und Serien für ein erwachsenes Publikum anbietet. Hier findet ihr die Liste mit allen neuen Titeln, von The Walking Dead bis Stirb langsam.

Disney+ verwandelt sich mehr und mehr zum Streaming-Paradies. Nach Marvel, Star Wars, Pixar, Disney und National Geographic gesellt sich im Februar eine weitere große Säule in das Angebot des Streaming-Diensts. Die Rede ist von Star. In dieser Kategorie findet ihr Filme und Serien, die sich an ein erwachsenes Publikum richten.

Bei Star auf Disney+ treffen am 23. Februar 2021 Serien wie The Walking Dead, Lost und 24 ein. Dazu kommen alle Buffy-Staffeln und die unheimlichen Fälle des FBI. Auch bei den Filmen wird ordentlich aufgestockt: Von Deadpool über Kingsman bis hin zur Stirb langsam-Reihe ist alles dabei.

Nachfolgend findet ihr alle neuen Filme und Serien, um eure Vormerkliste zu erweitern.

Star bei Disney+: Alle neuen Serien im Streaming-Angebot

Star bei Disney+: Alle neuen Filme im Streaming-Angebot

Star bei Disney+: Alle neuen Specials im Streaming-Angebot:

9/11 Firehouse



Hitler's Battle against the Press



LA 92



Maradona Confidential



Bomb Hunters

Das ist ein beachtliches Line-up. Wir dürfen gespannt sein, welche Titel sich in Zukunft noch in die Kategorie Star bei Disney+ gesellen werden. Durch die Star-Integration kostet ein Abo bei Disney+ in Zukunft 8,99 Euro pro Monat. Bisher waren es 6,99 Euro pro Monat.

