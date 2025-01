Der Schuh des Manitu 2: So geht die Geschichte von Abahachi und Ranger in das Kanu des Manitu weiter

Falls ihr euch nach der TV-Ausstrahlung von Der Schuh des Manitu bei Sat.1 fragt, wie die Geschichte weitergeht, haben wir hier die Antwort für euch. Sogar der erste Trailer zu Teil 2 ist schon da.

Lange Zeit wirkte es, als würden wir nie Teil 2 zu Der Schuh des Manitu bekommen. Zwar kehrte Michael "Bully" Herbig mit dem Bullyparade-Film für eine Episode in die turbulente Western-Welt zurück. Doch so eine richtige Fortsetzung, die uns das nächste Kapitel im Leben von Abahachi und Ranger erzählt? Das gab es bisher nicht.

Eigentlich verblüffend, denn Der Schuh des Manitu ist mit knapp 12 Millionen gelösten Kinotickets einer der erfolgreichsten deutschen Filme überhaupt. Seit letztem Jahr wissen wir jedoch: Die Geschichte geht weiter. In wenigen Monaten erobert Das Kanu des Manitu die große Leinwand – hier findet ihr die wichtigsten Infos zum Film.

Handlung von Der Schuh des Manitu 2: In das Kanu des Manitu geht es Abahachi und Ranger an den Kragen

In das Kanu des Manitu kehren die drei wichtigsten Figuren des Originals zurück: Abahachi (Michael Herbig), Ranger (Christian Tramitz) und Dimitri (Rick Kavanian). Zu Beginn des zweiten Teils befinden sich Abahachi und Ranger auf einem ihrer Abenteuer und werden von einer Bande in die Falle gelockt. Ehe sie sich versehen, hängen sie am Galgen und müssen um ihr Leben fürchten. Doch die Rettung kommt geschwind.

Mit der schlagfertigen Mary (Jasmin Schwiers) im Schlepptau hilft Dimitri den ungleichen Blutsbrüdern aus der Patsche. Kaum sind sie auf freiem Fuß, müssen sie mit Schrecken feststellen, dass alles Teil eines größeren Plans war und die wahre Herausforderung erst noch bevorsteht. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Die offizielle Inhaltsangabe teast, dass es um "die allerwichtigsten Fragen des Lebens" geht. Schon im ersten Trailer zu Das Kanu des Manitu bekommt Abahachi einige Antworten, die er gar nicht wissen wollte. Denn eigentlich interessierte er sich nur dafür, wie das Wetter nächste Woche wird. Chaos ist also wieder vorprogrammiert.

Wer gehört zur Besetzung von Das Kanu des Manitu? Sogar die kontroverseste Figur ist wieder dabei

Seit der Veröffentlichung des Trailers zu Das Kanu des Manitu wissen wir, dass die kontroverseste Manitu-Figur wieder zurückkehrt: der ebenfalls von Bully verkörperte Winnetouch. Kritisiert wurde die Figur damals, weil sie in erster Linie als Zielscheibe für homophobe Witze diente. Wie die Fortsetzung damit umgeht, ist unklar.

Neben Jasmin Schwiers sind neu im Cast: Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Daniel Zillmann. Dazu gesellen sich Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop und Merlin Sandmeyer. Und für eingefleischte Manitu-Fans gibt es noch eine besondere Überraschung: Auch der vielleicht wichtigste Star der Reihe ist wieder an Bord.

Die Rede ist von Sky du Mont, der sich im ersten Teil als absoluter Szenendieb entpuppte. Als Bösewicht Santa Maria bewegt er sich mit einem komödiantischen Timing durch den Film, das an Perfektion kaum zu übertreffen ist. Jede Pointe kostet er geradezu bis zur Unerträglichkeit aus. Doch wen spielt er in Das Kanu des Manitu?

Ausgehend vom Ende des Originals dürfte Santa Maria nicht mehr am Leben sein. Es wäre denkbar, dass Bully und Co. eine neue Rolle für Sky du Mont geschrieben haben. Vielleicht bringen sie den Bösewicht aber auch einfach zurück. Immerhin haben wir es hier mit einer Parodie zu tun, die sich um solche Regeln keine Gedanken machen muss.

Erst recht nicht im gegenwärtigen Hollywood-Kino: Von Marvel bis Star Wars kehren dieser Tage beliebte Figuren am laufenden Band zurück, egal, wie oft sie sich schon ins Jenseits verabschiedet haben. Das Kanu des Manitu könnte diesen Trend auf die Schippe nehmen. Wir dürfen uns überraschen lassen, was im fertigen Film passiert.

Zum Weiterlesen:

Wann kommt Das Kanu des Manitu ins Kino?

Constantin Film hat die Fortsetzung von Der Schuh des Manitu als großen Sommer-Blockbuster positioniert. Am 14. August 2025 startet Das Kanu des Manitu in den deutschen Kinos. Spätestens dann werden wir herausfinden, welche Rolle Sky du Mont wirklich spielt und ob sich das 12-Millionen-Wunder wiederholen lässt.