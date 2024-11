Dexter kehrt im Dezember zurück: Neuer Trailer enthüllt jetzt schon Twist, der alles auf den Kopf stellt

Im Dezember startet mit Dexter: Original Sin die Vorgeschichte des legendären Serienkillers. Im neuen Trailer wird direkt eine große Überraschung über das Schicksal von Michael C. Halls Figur enthüllt.

Vor wenigen Jahren bekam die legendäre Serienkiller-Serie Dexter mit New Blood eine weitere Staffel spendiert. Die sollte vor allem das extrem verhasste Originalende verändern und der Figur von Michael C. Hall einen neuen Abschluss bringen. Ob der gelungener ist, dürfen Fans für sich entscheiden.

Das Dexter-Universum geht jedenfalls schon im Dezember mit einer neuen Serie weiter. Dexter: Original Sin taucht in die jüngeren Jahre des Mörders ein. Jetzt könnt ihr einen neuen Trailer schauen, der direkt eine Bombe platzen lässt.

Schaut hier den neuen Trailer zu Dexter: Original Sin:

Dexter: Original Sin - S01 Trailer (English) HD

Dexter: Original Sin wird aus der Perspektive von Michael C. Hall erzählt

Wie die aktuelle Vorschau enthüllt, wird die kommende Serie aus der Sicht von Michael C. Halls Hauptfigur erzählt. Damit ist Dexter: Original Sin nicht nur ein Prequel, sondern eine lange Abfolge von Erinnerungen des offenbar noch im Sterben liegenden Dexter, der New Blood überlebt hat.

Zur Erinnerung: Am Ende der Bonusstaffel wird er von seinem eigenen Sohn Harrison (Jack Alcott) erschossen und zum Sterben in der Kälte zurückgelassen. Da neben Dexter: Original Sin auch eine weitere neue Serie namens Dexter: Resurrection für 2025 angekündigt wurde, wird das Prequel wohl auch eine Brücke zwischen New Blood und dem nächsten Ableger schlagen, für den Michael C. Hall abermals zurückkehrt.

Wann startet Dexter: Original Sin in Deutschland?

Hierzulande startet die neue Dexter-Vorgeschichte ab dem 13. Dezember 2024 bei Paramount+ im Streaming-Abo. Insgesamt zehn Folgen wird die Vorgeschichte umfassen.

Neben Patrick Gibson als jüngere Titelfigur sind in Dexter: Original Sin unter anderem Christian Slater als Harry Morgan, Molly Brown als Debra Morgan, Christina Milian als Maria LaGuerta und James Martinez als Angel Batista zu sehen. Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey und Buffy-Star Sarah Michelle Gellar spielen neue Charaktere.

