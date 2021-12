Die beliebtesten Netflix-Filme der Deutschen: Zombie-Blockbuster verfehlt Platz 1

Netflix bot 2021 so viele eigene Filme wie nie. Doch welcher ist der beliebteste Netflix-Film der Deutschen gewesen? Wir stellen euch die Top 10 und die Methode dahinter vor.

Der Streaming-Dienst Netflix startete dieses Jahr mit großen Plänen, wollte er doch so viele eigene Blockbuster veröffentlichen wie noch nie. Fraglich war nur, ob die Abonnent:innen diese Eigenproduktionen auch sehen wollten. Aufschluss darüber gibt die Top 10 der beliebtesten Netflix-Filme 2021 in Deutschland. Hier findet ihr die Liste und die Erklärung der Methode dahinter.

Auf Platz 1 der beliebtesten Filme bei Netflix 2021 stehen Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds

Der bis dato teuerste Netflix-Film, Red Notice, scheint sich für den Streaming-Dienst zu rentieren. In den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung wurden weltweit 364 Millionen Stunden des Films gestreamt, wodurch er sogar erfolgreicher wurde als der bisherige Rekordhalter Bird Box (via Netflix ). Auch in der Liste der beliebtesten Filme bei Netflix in Deutschland landet er auf Platz 1.

Dahinter ordnen sich zwei weitere Netflix-Originale ein, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf Platz 2 steht nämlich Zack Snyders Zombie-Spektakel Army of the Dead, auf 3 die romantische Komödie Einer wie keiner mit Addison Rae und Tanner Buchanan in den Hauptrollen.

Die deutsche Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix 2021

Wie kommt die Top 10 der beliebtesten Netflix-Filme zustande?

Die Liste der beliebtesten Filme bei Netflix basiert auf einer Auswertung des tschechischen Dienstes FlixPatrol . Dabei geht es nicht um die gestreamten Stunden, sondern um die Präsenz in der täglich aktualisierten Top 10 von Netflix. Jeder Platzierung wird eine feste Punktzahl von 10 (Platz 1) bis 1 (Platz 10) zugewiesen. Wer sich am längsten und am höchsten in der Top 10 positioniert, gewinnt.

Weltweit sieht das Bild etwas anders aus. Zwar liegt dort auch Red Notice auf Platz 1, allerdings schafft es das Kinder-Abenteuer We Can Be Heroes von Robert Rodriguez auf Platz 2 und – noch interessanter – Matthias Schweighöfers Army of the Dead-Spin-off Army of Thieves schafft es in die Top 5. In seinem Heimatland liegt seine Regie-Arbeit nur auf Rang 16.

Die weltweite Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix 2021

Platz 1: Red Notice

Platz 2: We Can Be Heroes

Platz 3: Army of the Dead

Platz 4: Der Wunschdrache

Platz 5: Army of Thieves

Platz 6: Die Mitchells gegen die Maschinen

Platz 7: Fatherhood

Platz 8: The Guilty

Platz 9: Yes Day

Platz 10: The Unforgivable

