Die besten Serien 2020: 18 Geheimtipps zum Streamen

Ihr sucht noch nach Serien-Tipps für die kalte Herbstzeit? Hier findet ihr die besten neuen Serien 2020 bei Netflix und Co., die ihr nicht verpassen solltet.

Langsam aber sicher neigt sich das Jahr 2020 dem Ende zu. Aber bevor wir im Dezember auf die besten Serien des Jahres zurückblicken, wollen wir schon jetzt auf die Serien-Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Sky und Co. aufmerksam machen, die ihr womöglich bisher noch nicht auf dem Schirm hattet.

Wir haben uns die Serien-Neuheiten 2020 angeschaut, die von der Moviepilot-Community zwar hoch bewertet wurden, allerdings noch sehr wenige Bewertungen (zwischen 10 und 99) aufweisen. Dokumentationen und Reality-Shows haben wir in dieser Übersicht vernachlässigt.

Viel Spaß beim Lesen und vielleicht entdeckt ihr ja noch den ein oder anderen Streaming-Tipp, der es auf eure Toplisten zum Jahresende schaffen kann.



Serien-Geheimtipps 2020 Platz 10: Zoey's Extraordinary Playlist

© NBC Zoey's Extraordinary Playlist

Community-Bewertung : 7.81

: 7.81 Wo im Stream? Sky

In Zoey's Extraordinary Playlist erhält die App-Programmiererin Zoey (hinreißend gespielt von Jane Levy) plötzlich die Gabe, die Gedanken und Gefühle ihrer Mitmenschen in Form von Musical-Einlagen wahrzunehmen.

Die Musical-Comedy lässt euch mit schwungvollen Song- und Tanz-Einlagen zu Höhen aufsteigen, um euch anschließend mit emotionalen Tiefschlägen den Boden unter den Füßen wegzureißen. Kaum eine Serie schafft es, Komik und Tragik derart gekonnt zu balancieren.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 9: Love 101

© Netflix Love 101

Community-Bewertung : 7.82

: 7.82 Wo im Stream? Netflix

Love 101 ist ein weiterer Vertreter des Coming-of-Age-Genres. In dieser türkischen Netflix-Serie schließt sich eine Gruppe junger Außenseiter in den 1990er Jahren zusammen, um ihre Lehrerin dazu zu bringen sich zu verlieben. Denn der Liebesplan soll ihrer Lieblingslehrerin einen Grund verschaffen, die Stadt nicht zu verlassen.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 8: My Holo Love

© Netflix My Holo Love

Community-Bewertung : 7.85

: 7.85 Wo im Stream? Netflix

Eine junge Frau, die keine Gesichter erkennen kann, verliebt sich in ein Hologram. Von dieser Prämisse sollten sich Serienfans schonmal nicht abschrecken lassen. Denn die südkoreanische Netflix-Serie My Holo Love begeistert durch tolle Charaktere, romantisches Liebes-Dreiecks-Durcheinander und eine spannende Story, die sich fast in Richtung Tech-Thriller entwickelt.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 7: Years and Years

© BBC Years and Years

Community-Bewertung : 7.86

: 7.86 Wo im Stream? Starzplay

In Years and Years präsentiert uns Russell T. Davies eine düstere und erschütternde Zukunftsvision durch die Augen der Familie Lyons aus Manchester. Das Erschreckende ist dabei, wie schlüssig und realistisch diese dystopische Zukunft der kommenden 15 Jahre aus politischen und sozialen Gegebenheiten heraus resultiert.

Geschichte wird sich immer wiederholen. Mauern werden aufgebaut und wieder eingerissen. Immer mehr politische Clowns - in diesem Fall Emma Thompson - stürzen unsere Welt in den Abgrund. Und in all dem Chaos werden euch die Lyons schnell an Herz wachsen, mit all ihren Fehlern und Makeln.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 6: Parlament

© France Télévisions Parlament

Community-Bewertung : 7.95

: 7.95 Wo im Stream? ARD Mediathek

Ihr habt noch nichts von Parlament gehört? Das liegt vielleicht daran, dass der deutsch-belgisch-französische Serien-Geheim-Tipp in den Untiefen der ARD-Mediathek vergraben liegt. Mit viel satirischem Witz erlebt der junge Politikbegeisterte Samy bei seinem neuen Job im Europäischen Parlament einen Kulturschock und wird direkt in Machtspielchen der Politiker und Lobbyisten hineingezogen.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 5: Warten auf'n Bus

© rbb / Senator Film Produktion GmbH Warten auf'n Bus

Community-Bewertung : 7.97

: 7.97 Wo im Stream? Netflix

In der deutschen Comedyserie Warten auf'n Bus spielen Ronald Zehrfeld und Felix Kramer zwei Langzeitarbeitslose, die sich an einer Bushaltestelle im brandenburgischen Nirgendwo in Gesprächen über das Leben, die Gesellschaft, die Ausweglosigkeit und viele weitere Themen verlieren. Herrlich frech, tiefgründig und außerordentlich witzig. Für Fans von Der Tatortreiniger oder auch Dittsche zu empfehlen.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 4: Ted Lasso

© Apple Ted Lasso

Community-Bewertung : 8.04

: 8.04 Wo im Stream? Apple TV+

Ein amerikanischer Football-Coach soll in Großbritannien eine Fußballmannschaft der Premier League trainieren. Was zuerst nach ulkiger Sport-Comedy klingt, entpuppt sich als eine der warmherzigsten Feel-Good-Serien des Jahres: Ted Lasso. Jason Sudeikis begeistert als liebenswerter (und Tee hassender) Amerikaner, der den feindseligen Briten mit Herzlichkeit und Menschlichkeit zu besseren Menschen macht. Ach ja, und richtig lustig ist die Serie auch noch.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 3: Kalifat

© Netflix Kalifat

Community-Bewertung : 8.28

: 8.28 Wo im Stream? Netflix

In der Thrillerserie Kalifat bekommt eine Agentin des schwedischen Geheimdiensts einen Tipp, dass der IS einen Terroranschlag auf Schweden plant. Sie muss auf eigene Faust ermitteln, währen ein Mann namens Der Reisende in Schweden junge Menschen für den Islamischen Staat anwerben und diese radikalisieren will.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 2: Normal People

© BBC/Hulu Normal People

Community-Bewertung : 8.51

: 8.51 Wo im Stream? Starzplay

Normal People ist das heißeste Serien-Highlight 2020. Die Verfilmung des gleichnamigen Sally Rooney-Romans erzählt vom komplizierten Liebesleben der jungen Iren Connell und Marianne. Mit intimer Regie, einem ausgefeilten Drehbuch und perfekt gecasteten Hauptdarstellern wird ein authentisches Porträt moderner junger Liebe erschaffen.

Die zentrale Beziehung ist von Misskommunikation gezeichnet und zieht die Zuschauenden direkt mit ins Gefühlschaos der Figuren hinein. Kaum eine Serie schafft es, uns ihre Figuren so nahe zu bringen wie Normal People - die heißen Sexszenen sind daran nicht ganz unschuldig.

Serien-Geheimtipps 2020 Platz 1: Julie and the Phantoms

© Netflix Julie and the Phantoms

Community-Bewertung : 8.53

: 8.53 Wo im Stream? Netflix

Mit Julie and the Phantoms bringen uns Netflix und High School-Musical-Regisseur Kenny Ortega die warmherzige Teenie-Musical-Serie, die Disney nie selbst zustande gebracht hat.



Eine Highschool-Schülerin gründet eine Band mit den Geistern einer verstorbenen Boy Band aus den 90ern. Das klingt und ist ziemlich abstrus, macht aber richtig viel Spaß. Der diverse Cast, die Ohrwurm-lastige Musik und die fluffige Feel-Good-Geschichte mit emotionalem Tiefgang erobern schnell euer Herz.

Die besten Serien 2020: Weitere Geheimtipps der Moviepilot-Community

Wenn ihr bei den 10 Serien-Tipps der Moviepilot-Community noch nicht fündig geworden seid, haben wir hier für euch noch 5 weitere neue Serien mit wenigen aber dafür hohen Bewertungen. Hier sind die Plätze 11 bis 15:

Drei Serien, die ihr bei Netflix streamen könnt, sind bei den Serien-Geheimtipps 2020 ganz vorne mit dabei. Aus der oben stehenden Topliste haben wir sie herausgenommen, da sie nicht in deutscher Synchronfassung zu sehen gibt. Dennoch wollen wir sie euch an dieser Stelle nicht vorenthalten:

Podcast: Die 10 besten Serien-Tipps zum Streamen

Unser Moviepilot-Podcast Streamgestöber wird 1 Jahr alt und wir empfehlen in einer Spezialfolge 10 starke Lieblingsserien der Redaktion:

Von Downton Abbey über The Umbrella Academy bis The Good Fight ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit Netflix-, Amazon- oder Sky-Abo findet ihr in unserer Jubiläumsfolge die perfekte Serie für die kalte Herbstzeit.