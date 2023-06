Die Geschichte von The Flash 2 existiert bereits, aber 10 andere DC-Projekte stehen der Fortsetzung im Weg

Nach dem Ende von The Flash stellt sich die Frage, wie die Geschichte in Teil 2 weitergeht. Doch ist die DC-Fortsetzung überhaupt sicher? Wir haben alle wichtigen Infos für euch.

The Flash ist der neueste Superheldenfilm, der die große Leinwand erobert und für ein aufregendes Action-Abenteuer sorgt. Besonders spannend: The Flash greift nicht nur auf Figuren aus dem DC Extended Universe (DCEU) zurück, sondern wartet auch mit zahlreichen Gastauftritten aus anderen DC-Filmen auf.

Achtung, es folgen Spoiler!

Einer der größten Cameos ereignet sich ganz zum Schluss: Kaum denkt Barry Allen, er hat das Multiversums-Chaos beseitigt, stellt sich heraus, dass er die Realität seiner Dimension für immer verändert hat. Sein Batman wird nicht länger von Ben Affleck, sondern von George Clooney gespielt. Was kommt nach diesem Schock?

The Flash: Wann und wie geht die Geschichte in Teil 2 weiter?

Die gute Nachricht ist: Ein Drehbuch für The Flash 2 existiert bereits. Geschrieben wurde es von David Leslie Johnson-McGoldrick, der mit The Walking Dead und zwei Conjuring-Filmen reichlich Horror-Erfahrung sammeln konnte. Auch im DC-Universum kennt er sich bestens aus. Er ist einer der kreativen Köpfe hinter dem ersten Aquaman-Film.

Laut Variety sollen in dieser Version von The Flash 2 Sasha Calles Supergirl und Michael Keatons Batman zurückkehren. Verantwortliche von Warner haben zudem signalisiert, dass sie trotz der vergangenen Kontroversen bereit sind, in Zukunft mit Ezra Miller zusammenarbeiten. Der Flash-Star spielt die Rolle seit 2016.

Ob The Flash 2 wirklich kommt oder nicht, hängt vom Erfolg des ersten Teils ab. Die Quellen von The Wrap sagen, dass der Film mindestens genauso erfolgreich wie The Batman werden muss, damit Warner eine Fortsetzung in Erwägung zieht. Wir sprechen also von einem weltweiten Einspielergebnis um die 770 Millionen US-Dollar.

Ob mit oder ohne The Flash 2: Komplette DC-Reboot kommt

Die schlechte Nachricht ist: DC steuert auf einen großen Reboot zu. Blue Beetle (August 2023) und Aquaman and Lost Kingdom (Dezember 2023) sind die letzten Filme des DCEU, die ins Kino kommen. Danach starten Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran ein komplett neues Universum, das DC Universe (DCU) heißt.

Im Januar 2023 hat Gunn die ersten zehn Projekte des DCU angekündigt, das offiziell 2025 von Superman: Legacy losgetreten wird. Von The Flash 2 ist im aktuellen Plan weit und breit keine Spur zu entdecken. Der Film muss also auf ganzer Linie überzeugen. Die aktuellen Kinozahlen deuten jedoch auf einen Flop hin.

Alle bisher geplanten DCU-Projekte:

Die aus The Suicide Squad hervorgegangene Spin-off-Serie Peacemaker ist das einzige alte DCEU-Projekt, dessen Zukunft im DCU sicher ist. Gunn hat angekündigt, dass er sich nach Superman: Legacy um die 2. Staffel kümmert.

The Flash läuft seit dem 15. Juni 2023 in den deutschen Kinos. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, ob der Film ein Publikum findet und sich für eine Verlängerung bei DC qualifiziert. Wir halten euch über alle wichtigen Updates auf dem Laufenden.

