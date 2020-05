Riverdale & Supernatural abgesetzt oder verlängert? So steht's um eure Lieblingsserien

Der US-Sender The CW hat über das Schicksal zahlreicher Serien entschieden. Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Serien, die für eine weitere Staffel zurückkehren oder beendet wurden.

The CW ist eines der fünf großen US-Networks, das im Mai sein neues Serien-Programm für die kommende Saison vorstellen sollte. Dieses jährliche Event der sogenannten Upfronts fällt 2020 allerdings aus. Für The CW kein Problem: Denn bis auf die Enthüllung der Herbst-Neuheiten wurde schon im Vorfeld über das Schicksal aller laufenden Serien entschieden.



In diesem Jahr befinden sich die US-Sender in einer misslichen Lage. Aufgrund der Corona-Krise wurden zahlreiche Staffeln vorzeitig beendet. Umso erfreulicher ist da die Verlängerung fast aller Serien, die ihre abgesagten Finale (z.B.: Riverdale, Supergirl und The Flash) nun in der nächsten Staffel nachholen können.

Alle Serien, die von The CW verlängert wurden

Unklar ist hingegen noch das Schicksal des neuen Riverdale-Spin-offs Katy Keene, dessen 1. Staffel derzeit in den USA zu sehen ist.

Hier könnt ihr den Trailer zum Riverdale-Spin-off sehen:

Katy Keene - S01 Trailer (English) HD

Alle Serien, die von The CW abgesetzt oder beendet wurden

Arrow, Serienende nach Staffel 8

Supernatural, Serienende nach Staffel 15

The 100, abgesetzt nach Staffel 7, Ende rechtzeitig bekannt

Obwohl das Finale von Supernatural nach 15 Staffeln groß geplant war, machte die Corona-Pandemie dem einen Strich durch die Rechnung. Die noch 7 ausstehenden Folgen können erst zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden, wenn die Serienproduktionen in den USA und in Kanada wieder anlaufen dürfen.

Bis dahin könnt ihr in Deutschland aktuell die 14. Staffel von Supernatural, in der der Meilenstein der 300. Folge emotional gefeiert wird, bei Sky Ticket * streamen. Die Staffeln 1 bis 13 findet ihr bei Amazon Prime Video.

Hier könnt ihr den Trailer zur 300. Folge von Supernatural sehen:

Supernatural - S14 Teaser Episode 300 (Englisch) HD

Arrowverse-Nachschub: Neue Serien 2020 bei The CW

Nach dem Ende von Arrow wird das Arroverse mit Superman & Lois um eine weitere Serie bereichert, die die aus Supergirl bekannten Figuren ein eigenständiges Abenteuer antreten lässt. Eine weitere Neuheit wird das Reboot Walker, in dem Supernatural-Star Jared Padalecki die Rolle des Walker Texas Ranger übernimmt.

Aufgrund der Coronakrise konnten in diesem Jahr keine Pilot-Folgen für die Serien-Neuheiten gedreht werden. Das erschwert die Planung des Serienprogramms für den eigentlich im September 2020 geplanten Start der neuen TV-Saison, der unter Umständen verschoben werden könnte.



