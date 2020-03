Diese Filme und Serien gibt es nur bei Disney+

Disney+ überfordert mit einer großen Auswahl an Serien und Filmen. Zwischen all den bekannten Katalogtiteln verstecken sich auch Originale, die nur bei Disney+ zu finden sind.

Das Programm von Disney+ ist gewaltig mit Hunderten von Filmen und Serien. In den Massen von Simpsons-Folgen und bekannten Titeln aus dem Disney-Fundus verstecken sich aber auch ein paar Originals des neuen Streamingdienstes - ja, es gibt mehr als nur The Mandalorian.

Damit ihr bei Disney+ nicht die Nadel im Heuhaufen suchen müsst und euch direkt auf die frischen Film- und Serien-Neuheiten stürzen könnt, haben wir für euch eine handliche Übersicht mit allen Originals zusammengestellt. Kurzfilme haben wir für diesen Überblick nicht berücksichtigt.

Disney-Originals: Diese Filme gibt es nur bei Disney+

Zugegeben, die Auswahl an exklusiven Filmen von Disney+ ist noch recht überschaubar. Gerade einmal 4 Spielfilme und eine Dokumentation zählen zu den Titeln, die noch nirgendwo anders veröffentlicht wurden und die ihr nur auf Disney+ schauen könnt.

Merkwürdigerweise glänzt der Weihnachtsfilm Noelle zum Start von Disney+ in Deutschland mit Abwesenheit, obwohl dieser eine Originalproduktion des Streamingdienstes ist und in den USA bereits Ende 2019 veröffentlicht wurde.

© Disney Susi und Strolch

Wie viel Film-Nachschub die kommenden Monaten bereithalten, ist noch nicht bekannt. Über alle Updates halten wir euch aber auf dem Laufenden. Hier sind die bisher für 2020 bestätigten Spielfilme:

Die wichtigsten Fragen zu Disney+

Disney-Originals: Diese Serien gibt es nur bei Disney+

Wenn ihr Disney+ abonniert habt, um neue Original-Serien zu schauen, gibt es die folgenden 4 Serien zu entdecken.

Fans von Dokumentarserien sollten bei Disney+ auch glücklich werden. Formate wie The World According to Jeff Goldblum, Zugabe!, Ein Tag bei Disney oder auch Die Imagineering Story zählen zu den exklusiven Doku-Inhalten bei Disney+.

© Disney The Mandalorian

Wie sieht die Zukunft aus? Das nächste Serien-Highlight wäre The Falcon and The Winter Soldier. Die erste MCU-Serie, die exklusiv für Disney+ produziert wird, soll bereits im Sommer starten, aufgrund der Drehverzögerungen wissen wir aber noch nicht, ob das angepeilte Zeitfenster eingehalten werden kann.

Interessiert ihr euch für ein Abo bei Disney+?

Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen den neuen Streaming-Dienst Disney+ für euch:

Wie viel kostet Disney+? Kann ich den Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich abseits der großen Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.



