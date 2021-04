Dwayne Johnson-Thriller neu bei Amazon Prime: Alle 80 Filme und Serien der Woche

Trotz der Masse an neuen Filmen und Serien bei Amazon Prime sind die Highlights diesmal eher spärlich. Wir stellen euch das komplette Programm vor.

Zum langen Osterwochenende gibt es bei Amazon Prime richtig viele neue Filme und Serien im Streaming-Angebot. Viele Titel darunter sind aber unbekannt oder wirken auf den ersten Blick wie qualitativ nicht gerade lohnenswerte Produktionen.

Ein paar interessante Entdeckungen oder Empfehlungen gibt es aber trotzdem. Wer Action- und/oder Keanu Reeves-Fan sein sollte und aus irgendeinem Grund John Wick immer noch nicht gesehen hat, kann das ab sofort bei Amazon Prime nachholen. Wer sich lieber in einen eiskalten, mitreißenden Überlebenskampf stürzen will, sollte einen Blick auf Everest - Wettlauf in den Tod werfen.

Schaut hier den Trailer zu Everest!

Everest - Trailer (Deutsch) HD

Für Dwayne Johnson-Fans könnte sich das Thriller-Drama Snitch - Ein riskanter Deal lohnen. Darin wird der charismatische Star zum Spitzel für einen Kartellboss, um seinen Sohn vor einer Haftstrafe zu bewahren.

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie jede Woche gilt: Die Liste ist nicht unbedingt final, da Amazon am Wochenende häufig noch unangekündigte Filme und Serien zusätzlich bringt.

Jetzt im Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis zum heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.



Was streamt ihr am Wochenende bei Amazon Prime?