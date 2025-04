Er war einer der angesagtesten Hollywood-Stars der 2000er, dann verschwand er: Warum sich Josh Hartnett am Höhepunkt zurückzog

Viele kennen ihn aus Film-Klassikern der 2000er: Ausgerechnet am Höhepunkt seiner Karriere zog sich Josh Hartnett aus dem Rampenlicht zurück und feiert erst jetzt sein große Comeback.

Josh Hartnett gehörte Anfang der 2000er zu den vielversprechendsten Aufsteigern Hollywoods. Mit Mega-Hits wie Pearl Harbor, The Virgin Suicides - Verlorene Jugend und Black Hawk Down feierte er einen Erfolg nach dem anderen und wurde von Magazinen wie Vanity Fair bereits als nächster Tom Cruise gehandelt.

Der Hollywood-Star hat jedoch eine sehr große Lücke im Lebenslauf: Auf die Super-Hits folgte eine Zeit ohne große Projekte. Kürzlich erst feierte er sein Hollywood-Comeback in M. Night Shyamalans Thriller Trap: No Way Out und brandaktuell im Actionfilm Fight or Flight. Aber wo war Josh Hartnett all die Jahre zuvor?

Josh Hartnett fühlte sich auf ein sexualisiertes Image reduziert

In einem Interview mit dem Guardian vor vier Jahren sprach Josh Hartnett über die Schattenseiten, die mit seinem plötzlichen Bekanntheitsgrad zur Jahrtausendwende einhergingen. Nicht mit allen Seiten des Hypes fühlte sich der Schauspieler wohl. An einen Artikel der Vanity Fair erinnert er sich nur mit Unbehagen:

Gab es darin überhaupt ein Zitat von mir, oder haben nur alle darüber gesprochen, wie heiß ich war?

Nach seinen großen Erfolgen schienen alle von ihm zu fordern, seine Karriere zum Weltstar weiter auszubauen und einen Personenkult wie der eines Leonardo DiCaprios zu fördern. Der Schauspieler beschrieb, dass eine Marke als Frauenschwarm um ihn geschaffen werden sollte mit Filmen wie 40 Tage und 40 Nächte, die ihm nicht gefiel.

Anstatt immer wieder dieselben Rollen zu spielen, wollte er sich anders orientieren und zog sich für mehrere Jahre komplett zurück.

Josh Hartnett verließ L.A. und die Welt der großen Hollywood-Produktionen

Hartnett ließ auf seine Worte Taten folgen. Nicht nur lehnte er in den folgenden Jahren große Franchise-Rollen wie Superman und Batman ab. Er wandte sich kleineren Indie-Produktionen zu und nahm Rollen an, die sein Image als begehrenswerter Hollywood-Schönling auflockerten. Auch als Theater-Schauspieler stellte er sich neuen Herausforderungen. Gegenüber der L.A. Times fand er letztes Jahr klare Worte zu seiner Work-Life-Balance:

Ich wollte einfach nicht, dass mein Leben von meiner Arbeit verschluckt wird. Damals gab es die Vorstellung, dass man einfach alles aufgibt. Und man hat gesehen, was damals mit einigen Leuten passiert ist. Sie wurden davon ausgelöscht. Das wollte ich für mich nicht.

Der Schauspieler scheint die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Mittlerweile wohnt er mit seiner Frau Tamsin Egerton und ihren vier gemeinsamen Kindern in einem beschaulichen Vorort von London. In Trap: No Way Out und Oppenheimer erlebten wir ihn ab 2023 das erste Mal seit Langem wieder in größeren Hollywood-Produktionen. Aktuell könnt ihr ihn im durchgeknallten Fight or Flight als ehemaligen FBI-Agenten bei Amazon Prime Video sehen.

Unser Interview mit Josh Hartnett: So ist er für Trap in den Kopf eines Serienkillers eingetaucht

Hartnett startete seine Karriere in einem Hollywood, das von Leistungsdruck und Machtmissbrauch geprägt war. Der Schauspieler bewies starkes Rückgrat mit seiner Haltung – und blickt trotz seiner Entscheidungen bis heute auf eine beeindruckende Filmografie zurück.