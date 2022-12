Erst Netflix-Kontroverse, jetzt das: Community-Film wird keine Paintball-Szenen zeigen und hat dafür einen traurigen Grund

Die Nachricht über einen Film zu Community ließ Fan-Träume wahr werden. Doch die besten Action-Szenen der Kultserie werden nicht vorkommen, wie Schöpfer Dan Harmon nun verriet.

Woran denkt ihr, wenn ihr an Community denkt? Die wunderbar furchtbare Dynamik zwischen der dysfunktionalsten Lerngruppe der Popkultur-Geschichte? Die Millionen Memes? Oder die Paintball-Turniere, für die das Gelände des Community-Colleges Greendale in eine knallbunte Kampfzone verwandelt wurden?

Nun, für Fans der Paintball-Action gibt es nun schlechte Nachrichten: Der sehnlichst erwartete Community-Film wird keine Farb-Ballerei zeigen – und auch auf einen anderen von Fans geliebten Aspekt verzichten. Die Gründe dafür sind ebenso tragisch wie nachvollziehbar.

Serienschöpfer Dan Harmon verrät endlich Details zum Community-Film – und könnte Fans das Herz brechen

Im Community-Podcast "Six Seasons and a Podcast" sprach Dan Harmon (u.a. auch Rick and Morty) darüber, was die Serie so besonders machte. Darunter auch die Tatsache, dass sich besonders beliebte Episoden oft einem einzigen Thema widmeten und dabei mit verschiedenen Genres spielten. Ein Konzept, das man bei einem Spielfilm so nicht umsetzen kann.

Es ist für mich sehr viel einfacher, Sachen auszuschließen als zu verraten, worüber wir gerade nachdenken. Wir fragen uns zum Beispiel: 'Glauben wir wirklich, dass es eine gute Idee wäre, wenn der Community-Film eine Paintball-Episode wäre?'

Die Freude, die die erste Paintball-Episode der Serie bei Fans ausgelöst hätte, könne man sowieso nicht mehr erreichen, so Harmon. Allerdings gibt es noch einen anderen Grund dafür, dass wir Abed, Annie und Co. nicht mit Paintball-Waffen durch die Flure des Greendale Community Colleges werden rennen sehen: das Thema Waffengewalt in den USA und wie häufig es zu bewaffneten Massakern in Schulen kommt.

Im Fernsehen zu zeigen, wie jemand mit Waffen in einer Schule rumläuft, war nie eine gute Idee. Selbst damals nicht. Wie sollten wir das auf eine Art machen, die akzeptabel ist?

Auch das Thema Dungeons & Dragons scheint für Dan Harmon vom Tisch. In der Episode "Fat Neil schlägt zurück" hatte die Lerngruppe eine gesamte Folge lang das Rollenspiel gespielt. Einer von vielen beliebten Momenten aus der Serie, der sich als Film einfach nicht gut umsetzen ließe, so der Showrunner:

Spielen wir 90 Minuten lang Dungeons & Dragons? [...] Ich muss das für mich ausschließen. Ein besserer Autor als ich müsste das vielleicht nicht.

2020 hatte die Episode allerdings aus einem anderen Grund für Schlagzeilen gesorgt: Nach Blackfacing-Vorwürfen entfernte Netflix die Folge aus dem Streaming-Angebot. Mitspieler Ben Chang hatte sich für seine Elfenverkleidung das Gesicht schwarz angemalt und wurde in der Folge selbst dann auch offen damit konfrontiert.

Handlung, Cast, Datum: Was bisher über den Film zur Kultserie bekannt ist

Community - S01 Gag Reel (English)

Dan Harmons Aussagen klingen, als wäre er sich selbst noch nicht so ganz darüber im Klaren, wie die Handlung des Community-Films konkret aussehen soll – oder will es einfach noch nicht verraten. Offiziell bestätigt ist bisher allerdings die Rückkehr folgender Schauspielerinnen und Schauspieler:

Offen ist, ob Yvette Nicole Brown (Shirley Bessett) und Donald Glover (Troy Barnes) ebenfalls dabei sein werden. Glover war bei Staffel 6 von Community bereits nicht mehr dabei, sei laut früheren Aussagen von Harmon allerdings interessiert. Chevy Chase aka Pierce Hawthorne verließ die Show nach internen Auseinandersetzungen.



Das Drehbuch soll sich seit November 2022 in Arbeit befinden, einen Veröffentlichungstermin gibt es aktuell noch nicht. Die Ausstrahlungsrechte sicherte sich der US-Streaminganbieter Peacock.

